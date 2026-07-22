«Como Cuba durante 67 años»: Alto funcionario de EE.UU. critica a Ortega tras anuncio del fin de las elecciones en Nicaragua

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, comparó este martes a Nicaragua con Cuba después de que Daniel Ortega asegurara públicamente que en el país centroamericano «no volverán a haber elecciones». El diplomático afirmó que eliminar los comicios es una forma de someter a la población, «como Cuba ha demostrado durante los últimos 67 años».

Landau reaccionó en su cuenta oficial de X al discurso pronunciado por Ortega el lunes durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, donde el mandatario descartó de forma explícita la celebración de futuras elecciones.

«Cuando la gente te dice quién es, créeles», escribió el subsecretario de Estado antes de citar una de las frases más polémicas del discurso: «¡Aquí no volverán a haber elecciones!».

Según Landau, Ortega sostiene que las elecciones representan un riesgo para el poder, pero la realidad es la contraria.

«En su opinión, las elecciones amenazan con atrapar al gobierno. Pero, por supuesto, abolir las elecciones permite que el gobierno atrape a su pueblo, como Cuba ha demostrado durante los últimos 67 años», afirmó.

El funcionario concluyó reiterando el respaldo de Washington a los nicaragüenses: «Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense y sus aspiraciones democráticas».

Ortega descarta nuevos comicios

Durante su intervención del lunes, Ortega, de 80 años, afirmó que la oposición nunca volverá a llegar al poder mediante las urnas.

«Ya quisieran ellos ganar elecciones (...). Pero que se olviden: aquí no volverá a haber elecciones», declaró.

El gobernante también anunció que la Asamblea Nacional impulsará nuevas leyes para endurecer la persecución contra quienes calificó de «golpistas» y «vendepatrias», al tiempo que desafió a Estados Unidos al asegurar que, «por mucha plata que le den los yanquis», sus opositores no lograrán sus objetivos.

Marco Rubio pide aislar al régimen

Las declaraciones de Landau se suman a la condena expresada este martes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que las palabras de Ortega «dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria» del régimen Ortega-Murillo.

Rubio sostuvo que el pueblo nicaragüense «tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas» e instó a la comunidad internacional a aumentar el aislamiento diplomático del Gobierno de Managua.

El anuncio de Ortega se produce después de que, en enero de 2025, el régimen aprobara una profunda reforma constitucional que modificó 185 de los 198 artículos de la Carta Magna.

Entre los cambios más relevantes figuran la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la creación del cargo de copresidenta para Rosario Murillo y la instauración de la reelección indefinida. Como consecuencia de esa reforma, las elecciones previstas para noviembre de 2026 fueron aplazadas hasta noviembre de 2027.

Crece la presión de Washington

La Administración estadounidense ha endurecido progresivamente las medidas contra el régimen sandinista.

En abril de 2026 sancionó a varios hijos de Ortega y Murillo, así como a siete empresas mineras vinculadas al Gobierno. Dos meses después amplió las restricciones de visado a más de un centenar de funcionarios y sus familiares, elevando a más de 2,350 el número de personas sancionadas bajo la actual administración.

El aislamiento internacional de Managua también se ha intensificado. En junio de 2026, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que exige la restauración de la democracia y la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Ese mismo año, Human Rights Watch documentó al menos 87 presos políticos en el país.

Para el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, las palabras de Ortega no hicieron más que confirmar lo que la oposición venía denunciando desde hace años: que el gobernante «se ha quitado una máscara más» y nunca tuvo intención de permitir una competencia electoral real.