Régimen de Ortega anuncia elecciones, pero veta a «golpistas» y opositores

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, matizó este miércoles las polémicas declaraciones del copresidente Daniel Ortega y aseguró que sí se celebrarán elecciones en el país, aunque bajo un nuevo marco constitucional que excluya a quienes el régimen etiqueta como «golpistas» y «traidores a la patria», según informó en entrevista con medios internacionales.

Las palabras de Porras llegaron para contener el daño causado por el discurso que Ortega pronunció este domingo durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, donde el gobernante de 80 años fue explícito: «Aquí no volverá a haber elecciones», para que la oposición no pudiera «atrapar el gobierno, atrapar el poder».

El líder parlamentario reinterpretó esas palabras ante la prensa tras una reunión entre el Legislativo y los jueces electorales, sosteniendo que Ortega lo que quiso decir es que en Nicaragua «no van a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas».

Porras fue categórico al definir los límites del proceso que el régimen está dispuesto a permitir: «Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros».

El dirigente también descartó cualquier supervisión internacional: «Aquí no vamos a ser nunca más esclavos de nadie, de ninguna potencia extranjera y nunca más vamos a tener a un yanqui, a un imperialista dirigiendo las elecciones de nuestro país».

Las declaraciones de Porras se produjeron un día después de que la Asamblea Nacional divulgara un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes, en sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral.

El régimen de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo ya había declarado «traidores a la patria» y despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.

El anuncio original de Ortega desató un rechazo inmediato en la región. Costa Rica, Guatemala y Panamá condenaron sus palabras; este último llamó a consultas a su embajador en Managua.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convocó a la comunidad internacional a aislar al régimen, señalando que las declaraciones del gobernante «dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria» de la dictadura.

El subsecretario de Estado Christopher Landau fue aún más directo al comparar a Nicaragua con Cuba: «Abolir las elecciones permite que el gobierno atrape a su pueblo, como Cuba ha demostrado durante los últimos 67 años».

La presión internacional sobre Managua se ha intensificado en los últimos meses. En abril de 2026, Washington sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo junto a siete empresas mineras, y en junio amplió las restricciones de visado a más de 100 funcionarios, elevando el total de sancionados a más de 2,350 personas.

La OEA también exigió por consenso la restauración de la democracia y la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.

Ortega gobierna el país desde 2007 y en enero de 2025 impulsó una reforma constitucional que modificó 185 de los 198 artículos de la Carta Magna, estableció la reelección indefinida y desplazó las elecciones generales de noviembre de 2026 a noviembre de 2027.