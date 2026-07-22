Tenso choque entre Mike Waltz y congresista que visitó Cuba: «No he leído el informe completo»

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el congresista demócrata Mark Pocan protagonizaron este miércoles un tenso intercambio durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, marcada por profundas diferencias sobre la política de Washington hacia Cuba y el reciente informe del Departamento de Estado sobre la isla.

Uno de los momentos más incómodos para Waltz llegó cuando admitió que no había leído íntegramente el documento de 95 páginas publicado el pasado 20 de julio, titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI».

«No he leído el informe completo, pero como nativo de Florida estoy familiarizado con las acciones adversariales del régimen cubano», respondió el embajador.

Pocan no dejó pasar la oportunidad.

«Yo sí lo leí. Lo subrayé. Sentí que debía poner a The Kinks y The Who de fondo, porque todo aquí es de los años 60 y 70 y luego hay un salto gigante al presente», ironizó el legislador. En un comunicado, Pocan también hizo las mismas referencias.

El representante demócrata, que visitó Cuba entre el 9 y el 13 de julio junto a otros tres congresistas, criticó duramente tanto el informe como la política de sanciones de Estados Unidos hacia la isla.

Durante la audiencia aseguró haber encontrado «un país sin electricidad ni necesidades básicas» y describió hospitales donde, según afirmó, los cirujanos terminaban operaciones utilizando la luz de sus teléfonos móviles debido a los prolongados apagones.

Pocan también cuestionó la efectividad de más de seis décadas de embargo.

«¿Nos hemos acercado a la democracia? ¿Hemos mejorado los derechos humanos? La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente», sostuvo.

Además, afirmó que las restricciones estadounidenses dificultan la llegada de suministros médicos a Cuba y responsabilizó a Washington por parte de la crisis humanitaria que observó durante su visita.

Waltz defiende la política de Washington

Waltz rechazó las críticas y defendió las sanciones como una herramienta para limitar la influencia internacional del régimen cubano.

También discrepó con el uso del término «bloqueo».

«Un bloqueo es un anillo de barcos de guerra», respondió, al negar que esa definición sea aplicable a la política estadounidense hacia Cuba.

El embajador sostuvo que las sanciones han contribuido a impedir que el régimen «expanda su revolución, su comunismo y su revolución antiestadounidense por el hemisferio occidental».

En otro momento del intercambio, Waltz advirtió a Pocan que esperaba que sus visitas a Cuba no fueran utilizadas «como propaganda del régimen cubano».

Un debate que sigue creciendo en Washington

La confrontación se produjo apenas dos días después de la publicación del informe del Departamento de Estado sobre Cuba, un documento que ha provocado reacciones encontradas dentro y fuera del Congreso.

Antes de la audiencia, Pocan calificó el texto como «la cosa más estúpida, fantástica y sesgada» que ha leído de una agencia del Gobierno estadounidense y aseguró que responde a la línea política impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez desestimó el informe y lo calificó de «panfleto calumnioso».

Mientras tanto, las congresistas Delia Ramírez y Maxine Dexter, que también participaron en la reciente visita a Cuba, anunciaron que promoverán iniciativas legislativas para reducir el impacto humanitario de las sanciones estadounidenses sobre la población cubana.