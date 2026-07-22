"Las sanciones le dan igual al régimen cubano": Activista Iliana Hernández explica a qué le tiene miedo el gobierno

La activista y periodista cubana Iliana Hernández advirtió que las sanciones internacionales no representan ninguna amenaza real para el régimen cubano.

En su opinión, lo único que podría amedrentar al gobierno sería la certeza de una intervención militar directa por parte de la administración Trump.

Hernández lo dijo en una entrevista con CiberCuba, en la que fue directa: «La dictadura comunista cubana es una mafia, es una empresa criminal. Ustedes pueden poner las 500 sanciones que quieran».

Sus declaraciones llegan días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara al Ministerio de Turismo y a otras nueve entidades del régimen, en el marco del quinto aniversario de las protestas del 11J.

Para Hernández, esas medidas no cambian nada en la cúpula del poder. «A ellos les dan igual las sanciones. Les da igual que maten, que el pueblo se muera, que el pueblo viva en apagones. Ellos van a vivir», afirmó.

La activista argumentó que el régimen dispone de recursos propios -mencionó la cifra de 18,000 millones de dólares- y que ningún paquete de sanciones, por amplio que sea, compromete su supervivencia.

Ante ese panorama, Hernández fue contundente sobre lo qué sí generaría temor en La Habana: «A ellos lo que sí les daría problema sería que tengan la seguridad de que Trump, o la administración, el Comando Sur o quien sea, vaya a entrar a Cuba de la misma manera que ellos entraron cuando el 59, con violencia».

La activista sostuvo que el régimen llegó al poder por la fuerza y se mantiene por la fuerza, y que esa lógica no cambiará por presión diplomática ni económica.

«Esa gente entraron a Cuba con violencia, se mantienen en el poder con violencia. Ellos no van a salir de otra manera. Ellos van a salir a plomo», sentenció.

Como respaldo a su argumento, citó las propias palabras de Díaz-Canel, quien en junio cerró la puerta a cualquier apertura política, descartando cambios en el sistema.

«Ya se han agotado todos los medios pacíficos para que esa gente cambien. No van a cambiar si no es de esa manera», concluyó Hernández.

La activista también transmitió el sentir de los cubanos que viven dentro de la Isla y que le envían mensajes preguntando cuándo llegará la intervención.

«Cuando va a venir esta gente, cuando va a venir Papi Trump, cuando va a venir el pelusa... Son los mensajes que recibo desde Guantánamo hasta Pinar del Río», relató.

Hernández, quien participó en la histórica huelga de hambre del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, sufrió detenciones, arresto domiciliario y mítines de repudio por su activismo político.

El gobierno le mantuvo la condición de «regulada» que le impidió salir de Cuba hasta 2022, cuando partió hacia España.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo la reincorporación a la lista de patrocinadores del terrorismo y la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo de 2026, que amplió las restricciones a instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.