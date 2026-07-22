Cubano I-220A recibe documento de deportación… y esta fue su contundente respuesta: "Ellos están locos"

Un cubano residente en Indiana con estatus migratorio I-220A mostró su indignación en TikTok al recibir un documento que, según él, le exige firmar para aceptar una deportación masiva, y dejó claro que no tiene ninguna intención de hacerlo.

El hombre, identificado como C. Gongora en un video publicado el 17 de junio, explicó que tiene una fecha de corte en la corte de inmigración programada para julio de 2026, lo que hace aún más desconcertante para él haber recibido ese papel.

«Qué vida más irónica, a una persona con I-220A como yo, con una fecha de corte para el mes que viene que es su última corte, le envían este documento aquí en Indiana, que es un papel que hay que firmar como para estar de acuerdo para una deportación masiva», dijo en el video.

Su reacción fue contundente: «Yo no sé si ellos me están viendo la cara de pendejo. Ellos pensarán que yo voy a firmar esta mierda. Ellos están locos, de verdad que están locos».

La publicación resonó entre miles de cubanos en situación similar. Se estima que entre 400,000 y 500,000 cubanos se encuentran en un limbo migratorio con ese estatus en Estados Unidos, la mayoría llegados durante la oleada de 2022-2023.

El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite al migrante permanecer fuera de custodia mientras su caso sigue abierto ante la corte. No equivale a parole ni a una admisión formal, lo que impide el acceso automático a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.

Expertos en inmigración advierten que firmar cualquier documento de ICE sin asesoría legal puede cerrar opciones legales futuras y activar castigos de inadmisibilidad de tres a diez años para reingresar al país.

El abogado Willy Allen fue categórico al respecto: nunca aceptes la salida voluntaria si no estás detenido, y solo considera esa opción cuando el país de destino garantiza la recepción del migrante.

El contexto es de presión creciente. Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 e inicios de 2026, y este miércoles se reportó que la agencia batió su propio récord en junio con 39,000 inmigrantes detenidos en un solo mes.

A eso se suma que las cortes de inmigración están adelantando audiencias masivamente, lo que expone a personas con I-220A a decisiones rápidas sin tiempo para prepararse adecuadamente.

Allen aclaró en abril de 2026 que sí han deportado a algunos cubanos con I-220A, pero en cifras de «cientos, no miles», y que las deportaciones no son masivas ni indiscriminadas. La distinción con el I-220B es clave: este último sí implica una orden final de deportación y representa un riesgo inmediato de expulsión, mientras que el I-220A mantiene el caso abierto.

Algunos jueces han concedido residencia a cubanos con I-220A en 2026, aunque el gobierno federal ha apelado esas decisiones. El abogado Allen apuesta por octubre o noviembre de 2026 como posible ventana de cambios legislativos o judiciales para este grupo.