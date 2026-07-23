Luis Alberto García apuesta que el 25 y 26 de julio habrá apagones en Cuba: ¿ganará?

El actor cubano Luis Alberto García Novoa lanzó este miércoles una apuesta irónica en las redes sociales que rápidamente se convirtió en un termómetro del hartazgo popular: predijo que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y ETECSA volverán a fallar el 25 y 26 de julio, igual que lo hicieron durante las jornadas del 10 y 11 de ese mismo mes.

«El 10 y 11 de Julio se pusieron fláccidos el SEN y ETECSA. Probablente suceda lo mismo el 25 y 26. ¿Verdad? Recibo apuestas», escribió García en su perfil de Facebook, en una publicación que desató una avalancha de comentarios cargados de ironía y resignación.

El 25 y 26 de julio son las fechas más cargadas del calendario oficial cubano: el régimen celebra el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con el acto central asignado este año a Pinar del Río, provincia que sufre apagones de entre 20 y 40 horas diarias.

La apuesta de García no surge de la nada pues el 10 de julio, el SEN sufrió su cuarto colapso total del año, dejando sin electricidad a millones de personas en todo el país. Además, dos días antes, el 8 de julio, el régimen registró el mayor déficit histórico del SEN: 2,341 MW.

Ese apagón masivo, más los apagones que superan las 24 horas en algunas localidades, también trajo como consecuencia una caída en los servicios de ETECSA.

Los comentarios en la publicación de García mezclaron el escepticismo sobre la crisis eléctrica con referencias directas a la polémica respuesta filosófica que el gobernante Miguel Díaz-Canel ofreció en una entrevista con RT en Español el lunes último.

En esa enrevista, el gobernante citó una metáfora de Fernando Birri popularizada por Eduardo Galeano para responder si Cuba puede salir de la crisis: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar».

Esa frase se convirtió en munición satírica inmediata. Diana Fernandez apostó «dos utopías y diez horizontes».

Alain Daniel Riveron Gonzalez sentenció: «Desde luego, no creo que el SEN y ETECSA vayan a tener erecciones el 25 y el 26. Además, la disfunción eréctil no se cura tan rápido».

Por su parte, Roberto Diaz resumió la lógica del régimen con cuatro palabras: «Para el circo siempre funciona todo».

Otros comentarios apuntaron a una posible manipulación del suministro según la conveniencia política. Susana Madrigal Aguila escribió: «Probablemente den más horas de luz en los horarios que permitan disfrutar de las actividades de masas y las entrevistas relacionadas con la efeméride, donde hay tanto colorido y 'entusiasmo' popular».

Marcia Mirtha Hernández Ramírez cerró la discusión con una certeza que pocos se atrevieron a rebatir: «Tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe. Pero que el SEN y ETECSA nos hacen la vida un yogur todo el tiempo, eso sí es seguro».