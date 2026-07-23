Arrestan a Alain Guadarrama Torres por asesinato con revólver en Colón, Matanzas

Capturan al autor de un asesinato a tiros en Colón, Matanzas

Alain Guadarrama Torres fue identificado y detenido este jueves como el autor del asesinato de un hombre, a quien disparó dos veces con un revólver en plena vía pública, informó en Facebook la página vocera del MININT «Con Todos La Victoria».

El hecho ocurrió al mediodía en la calle Martí, esquina con América, frente al bar Mai Mai, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas.

La víctima fue identificada por familiares y allegados como Michael, conocido popularmente con el apodo de «Nariz partida».

«Dos personas, nada santos, arrastrando roces personales, se cruzaron en un enfrentamiento que terminó mal. Uno de ellos sacó un revólver Smith Wesson y, en cuestión de segundos, descargó dos disparos que puso fin a la vida del otro», explicó el perfil vocero del régimen.

«Con Todos La Victoria» detalló que se trató de «un hecho lamentable que deja claro cómo los problemas personales, cuando se mezclan con armas, pueden transformar la rutina de un barrio en un escenario de dolor».

Además informó que inmediatamente después del lamentable hecho, las autoridades del gobierno intervinieron y capturaron al responsable del suceso de sangre.

El sospechoso quedó bajo custodia y regresaría a prisión donde, según la información oficialista, Guadarrama habría estado encarcelado años atrás por agredir con una cuchilla a otra persona y causarle lesiones graves.

El dato de la huída fue confirmado por Jorge Álvarez, un conocido del fallecido, pues según su versión Michael recibió un disparo en la cabeza desde un automóvil de turismo blanco cuyos ocupantes huyeron tras el ataque.

Varios residentes confirmaron la detención en redes sociales. Dayi Mendez escribió: «Ya el muchacho está tras las rejas». Noslen Ramírez, que pasaba por el lugar en el momento del crimen, también lo corroboró: «Cierto, yo estaba pasando por ahí cuando sucedió».

El municipio de Colón acumula una serie de hechos violentos en los últimos meses.

Entre los casos documentados figuran el arresto de dos hombres acusados de matar a un adolescente en diciembre de 2025, el feminicidio de una joven madre en febrero de 2025 y el asesinato de un padre en un ajuste de cuentas la madrugada del 31 de diciembre de 2024.