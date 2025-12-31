Arrestan a dos hombres acusados de la muerte de adolescente en Colón, Matanzas

Vídeos relacionados:

Dos hombres fueron arrestados por la policía en Colón, Matanzas, acusados de ser los autores del homicidio del adolescente Dilan Alejandro Lima León, de 17 años, un crimen que ha generado dolor e indignación en la comunidad matancera.

La noticia la dio a conocer este miércoles el perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, del Ministerio del Interior (Minint), con una nota que reveló la identidad de los detenidos y sus fotos con los rostros pixelados, pero no mencionó el nombre de la víctima del atroz hecho, ocurrido el pasado 26 de diciembre.

La confirmación de que se trata de los presuntos asesinos de Dilan Alejandro la dieron personas allegadas en los comentarios a la publicación. La activista cubana Irma Lidia Broek ya había compartido antes la foto de uno de los implicados.

Los arrestados son Alexis Michel Pérez Montalvo y Michael Güara Montalvo, dos individuos con historial delictivo, según la información de “Con Todos La Victoria”. Pérez tiene antecedentes penales por hurto y sacrificio de ganado mayor y Güara por lesiones y amenazas.

Ambos deberán enfrentar ahora la justicia por un delito de extrema gravedad, pero así sean hallados culpables, ni ellos ni nadie devolverán la vida a Dilan Alejandro ni darán consuelo a su madre y demás familiares.

Según la información publicada por el perfil del oficialismo, se trató de un altercado que “terminó de la peor manera”, y tras la pelea, fueron detenidos ambos sujetos como “responsables de causar lesiones graves que lamentablemente derivaron en la pérdida de una vida”.

La información señaló que la víctima murió en el hospital Mario Muñoz Monroe, mientras recibía atención médica.

La versión oficial omite también detalles esenciales del crimen, que han trascendido en las últimas horas.

Testigos y personas allegadas a Dilan Alejandro revelaron que el adolescente había intercedido para detener una pelea en la que estaba involucrado uno de sus primos. Cuando el altercado parecía haber concluido y todos se habían ido, el joven se quedó un tiempo más en el lugar para comer algo antes de volver a su casa.

Pero, varios individuos regresaron armados con cuchillos y lo atacaron por sorpresa, propinándole múltiples puñaladas. Una de estas le perforó un pulmón y le causó la muerte. Los reportes iniciales afirmaron que había muerto en el acto, lo que contradice el informe oficial.

Sin embargo, una tía del adolescente, identificada como Katia García Martínez, aseguró en el post que su sobrino murió en el sitio donde fue atacado y no llegó a recibir ni primeros auxilios ni atención médica.

“Esos asesinos terminaron con la vida de un inocente empezando a vivir... Lleno de luz y vida, un niño modelo, intachable estudiante, muy querido por todas sus amistades y principalmente su familia... pedimos que se haga justicia porque ellos sabían bien lo que estaban haciendo, mi sobrino no tuvo ni la oportunidad de recibir los primeros auxilios ni atención médica porque lo apuñalaron de tal manera que murió al instante, por lo tanto, ciudadanos como esos no deben rondar las calles de este país... Todos esperamos la peor de las condenas”, expresó.

Luto e indignación en Matanzas

Dilan Alejandro Lima León, a quien familiares y amigos llamaban “Chabiakan”, era el hijo único de una madre que se consagró, sola, a su crianza.

Vecinos y conocidos lo describen como un muchacho respetuoso, aplicado y de buen corazón. “Era un joven ejemplar, no se metía con nadie”, afirmaron en redes sociales.

La brutal agresión que truncó injustamente la vida del adolescente ha generado una ola de indignación en Colón y en la provincia de Matanzas, y así lo han manifestado cientos de personas en las redes sociales.

En medio del dolor, la población exige justicia. “Este pueblo está dolido. Que los responsables paguen por lo que hicieron”, escribió una mujer en Facebook.

El asesinato de Dilan Alejandro se suma a una creciente lista de sucesos violentos en distintas provincias cubanas, donde jóvenes han perdido la vida en riñas o ataques con armas blancas.

Organizaciones independientes y activistas cubanos denuncian que la falta de oportunidades, el deterioro social y la impunidad fomentan y avivan la violencia y este tipo de delitos.