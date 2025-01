Asesinan a un padre cubano en ajuste de cuentas en Matanzas

Vídeos relacionados:

Un padre de familia cubano ha sido asesinado en la madrugada del 31 de diciembre en un supuesto ajuste de cuentas en San José de los Ramos, Colón, Matanzas.

Se trata de Yadiel Carballo Castañeda, de 28 años, que habría sido agredido en su casa de San José delos Ramos, de madrugada, delante de su mujer y su niña de tres años, según publica Víctor Hernández.

El fallecido se habría defendido y habría conseguido herir a uno de sus tres atacantes, pero finalmente fue ultimado. Uno de los asesinos, Niubel Chacón, ha sido atendido en un hospital, donde ha sido fotografiado mientras lloraba. De los otros dos, hay uno identificado.

Para una internauta que se identifica como Marisol Lima, "si la Policía en Cuba no toma acciones fuertes contra los delincuentes, el país va a terminar en baños de sangre. ¿Hasta cuándo permitir que familias vivan con tanta angustia?", se pregunta.

Leanet Osorio, vecina de la víctima, lamentó el crimen en el muro de Facebook del fallecido. "EPD para Yadiel. Siempre te recordaré y recordaré cómo me llamabas cada vez que iba para la esquina. Tampoco voy a olvidar cómo nos caímos el 24. Que Dios te tenga en la gloria", escribió.

En el propio muro del fallecido este 31 de diciembre fue publicada una nota necrológica dedicada a Yadiel Caraballo y que parece escrita por su viuda. "Lo que hicieron no tiene perdón, pero yo, mi vida, voy a hacer todo lo que pueda para que paguen por lo que te hicieron. Una pérdida así no se repone. No les importó mi niña ni el sufrimiento de dos madres. Por eso yo pido que se haga justicia".

"Uno de los buenos de San José", añadió Yoervis Santana y un familiar del difunto, Libia Fuentes, lamentó el trágico suceso. "Ay mi Dios, cuánto dolor para mi familia. Esa pérdida. Mi primo, tú no te merecías esto. EPD", escribió.

Éste no es el único crimen del que se han tenido noticias este fin de año. También en Santiago de Cuba, en el reparto El Salao, del distrito Abel Santamaría, fue asesinado un joven de 31 años, padre de un niño de seis años, al parecer por un teléfono. Elio Delis Hardy fue apuñalado en un edificio de Micro II.

A finales del año pasado el régimen cubano admitió el aumento de la violencia en la Isla aunque aseguró que tiene indicios de que va disminuyendo. Sin embargo, no aportó datos que demuestren que ese discurso está en sintonía con la realidad.

En 2024 Cuba quedó conmocionada con crímenes como el de Ceballos en el que dos madres perdieron la vida junto a sus hijos en un robo que terminó en masacre. Los asesinos eran conocidos de la familia. Una pariente de una de las víctimas aseguró a CiberCuba que el niño de cuatro años que murió en ese asalto, fue torturado.

También el barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, quedó conmocionado con un asesinato múltiple de una madre, su hijo y un vecino. En ese caso el robo motivó el crimen.

En los primeros seis meses de 2024, medios independientes reportaron 432 delitos en Cuba, lo que representa un promedio diario de 2.37 crímenes, superando ampliamente las cifras reportadas en el mismo período de 2023.

Entre los delitos destacan 91 asesinatos, 260 robos, 39 asaltos, 29 agresiones y 13 casos clasificados como otros crímenes. Son datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) publicados en agosto.