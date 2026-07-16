Trump lanza enigmática advertencia: "Muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos dos meses"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el miércoles una enigmática advertencia sobre Cuba al asegurar que en la isla ocurrirán "muchas cosas" en los próximos dos meses, sin aclarar a qué tipo de acontecimientos se refería.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista exclusiva con el corresponsal jefe de Fox News, Trey Yingst, en la Casa Blanca, y posteriormente difundidas por el propio reportero en la red social X.

"Veo a Cuba. Muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos quizás dos meses, pero no lo veo siendo como Venezuela", afirmó Trump.

Ante la ambigüedad de la respuesta, Yingst le preguntó directamente si estaba hablando de una posible acción militar contra la isla. Trump evitó dar una respuesta categórica, pero tampoco descartó esa posibilidad.

"Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba. No sería difícil para nosotros hacerlo", respondió.

El mandatario explicó que Venezuela representaba un objetivo de mayor valor estratégico por sus recursos naturales.

"Venezuela es mucho más grande que Cuba, pero tiene el oro. Realmente tiene oro. Tiene mucho oro, mucho petróleo. Probablemente tiene la tierra más valiosa del mundo en términos de oro y rubíes", señaló.

Aunque estableció esa diferencia entre ambos países, dejó abierta la posibilidad de que Washington adopte una estrategia similar respecto a Cuba.

Una presión creciente sobre La Habana

Las declaraciones de Trump llegan en medio de una escalada de presión de Washington sobre el régimen cubano iniciada a comienzos de este año.

El 3 de enero de 2026, el presidente anunció la captura de Nicolás Maduro durante la denominada Operación Resolución Absoluta, una acción en la que murieron 32 militares cubanos que integraban el anillo de seguridad del gobernante venezolano. Cinco días después, Trump aseguró que "Cuba está lista para caer".

Desde entonces, su administración ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, ha reducido drásticamente el flujo de petróleo hacia la isla —afectando entre el 80 % y el 90 % de sus importaciones de crudo— y mantiene desplegado en el Caribe el portaaviones USS Nimitz como parte de la Operación Southern Spear, iniciada el 20 de mayo.

El martes pasado, Trump volvió a elevar el tono al advertir que actuaría "en poco tiempo" si se confirmaba la presencia en Cuba de drones iraníes Shahed-136, que, según inteligencia estadounidense, el régimen habría adquirido en una cantidad superior a 300 unidades desde 2023.

Un día después, un análisis publicado por The Times sostuvo que el mandatario se prepara para ejercer una "presión final" sobre La Habana, una interpretación que cobra mayor relevancia tras sus declaraciones de este jueves.

La respuesta del régimen

En la misma entrevista, Trump también lanzó nuevas amenazas contra Irán, al advertir que Washington atacará infraestructura estratégica iraní si Teherán no acepta negociar en el marco de la Operación Epic Fury.

Mientras tanto, el régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene un discurso de confrontación frente a Washington. El pasado 2 de julio, el gobernante afirmó que Cuba está dispuesta a "luchar hasta la última gota de sangre".

Pese a ello, el gobierno cubano solo ha liberado 20 de los 51 presos políticos cuya excarcelación había prometido, mientras organizaciones de derechos humanos cifran en 1.281 el número de personas encarceladas por motivos políticos en la isla.

La situación interna se agrava además por la profunda crisis energética que atraviesa el país. El pasado 6 de julio, Cuba sufrió su octavo apagón nacional en apenas 24 meses, con interrupciones del servicio eléctrico superiores a 35 horas consecutivas en La Habana y un déficit de generación cercano a los 2.100 megavatios, agravado por la reducción de los suministros de combustible.

En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el pasado 11 de julio que la dirigencia cubana todavía tiene la oportunidad de emprender "reformas reales" antes de que "sea demasiado tarde".