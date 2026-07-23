Trump bromea con presentarse en 2028 ante miles de seguidores en Georgia

Donald Trump volvió a sacar su broma favorita este miércoles durante un mitin en Marietta, Georgia: al tomar el micrófono ante miles de seguidores, el presidente de Estados Unidos abrió su discurso con una frase que desató una ovación inmediata.

«Estoy aquí para anunciar mi candidatura… Es broma», dijo Trump al inicio del acto, celebrado en Wheeler High School. El momento fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

El mandatario, de 80 años, se encuentra en su segundo mandato presidencial y la Constitución le impide legalmente aspirar a un tercero. La Enmienda 22, ratificada en 1951, establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Trump ya gobernó entre 2017 y 2021 y actualmente cumple su segundo período.

Modificar esa enmienda requeriría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un proceso considerado prácticamente inviable.

Pese a la prohibición constitucional, Trump ha convertido el tema en un recurso recurrente ante su base. En marzo de 2025 afirmó que «mucha gente» le pedía continuar en el cargo más allá de 2029, y en abril de ese año llegó a declarar que había «métodos legales» para intentarlo, sin precisarlos.

En octubre de 2025 reconoció que la enmienda le impedía postularse y lo calificó de «una lástima».

El acto en Georgia tenía como propósito oficial promover las llamadas «Trump Accounts», cuentas de inversión para niños creadas bajo la ley fiscal aprobada por los republicanos, además de abordar temas de asequibilidad y educación.

Sin embargo, el evento derivó en un mitin de campaña de cara a las elecciones de medio término de 2026, con la presencia del nominado a gobernador Rick Jackson y el candidato al Senado Mike Collins.

En paralelo a sus bromas sobre un tercer mandato, Trump ha ido construyendo el relato de su sucesión. En varias ocasiones ha señalado al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio como sus favoritos para 2028, describiéndolos en algún momento como un posible «ticket perfecto» para la candidatura republicana.

Según EFE, tanto Vance como Rubio aparecen bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana, con Vance como el favorito más inmediato para encabezar la fórmula del partido en 2028.