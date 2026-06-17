Detectan narcolancha ecuatoriana en el Caribe: incautan casi dos toneladas de marihuana y detienen a traficantes

Un avión de vigilancia P-3 Orion de la división de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP AMO) detectó una lancha rápida en el mar Caribe, lo que desencadenó un operativo que terminó con la incautación de casi dos toneladas de marihuana y la detención de dos contrabandistas ecuatorianos.

Según un comunicado oficial de CBP AMO publicado este martes, la aeronave realizaba una patrulla rutinaria en esa zona el pasado 11 de junio, cuando su tripulación identificó una embarcación de tres motores, de estilo ecuatoriano, cargada con barriles de combustible y paquetes de gran tamaño, que se desplazaba a alta velocidad.

De inmediato, los datos de posición fueron transmitidos a la Fuerza Operativa Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF-South) y a la Guardia Costera de EE.UU. (USCG), que desplegaron un helicóptero y embarcaciones de vigilancia «Over-the-Horizon» («Más allá del horizonte»), para interceptar la lancha.

Tras un sobrevuelo, la embarcación sospechosa se detuvo, lo que permitió a los equipos de la Guardia Costera tomar el control de esta.

El resultado del operativo fue la confiscación de 3,960 libras de marihuana —aproximadamente 1,796 kilogramos— y la detención de dos sospechosos de nacionalidad ecuatoriana, informó CBP AMO.

Las lanchas rápidas de tres motores de estilo ecuatoriano son un método ampliamente documentado de transporte de drogas en rutas marítimas del hemisferio occidental, con tripulaciones de ese país registradas en operaciones tanto en el Pacífico como en el Caribe.

CBP AMO destacó el éxito del operativo: «¡Excelente trabajo en equipo y coordinación entre NASOC-JAX (Centro Nacional de Operaciones de Seguridad Aérea de Jacksonville), la JIATF-South y la USCG!»

Este caso se suma a una serie de incautaciones significativas en el mar Caribe registradas en 2026: en abril, la Guardia Costera decomisó 7,050 libras de cocaína en el Caribe y el Pacífico Oriental, y en mayo interceptó una embarcación frente a las costas de Haití con 3,200 libras de marihuana.

Desde septiembre de 2025, la administración Trump intensificó las operaciones antinarcóticos en la región, incluyendo ataques letales contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

A inicios de este mes, el Comando Sur de EE.UU. derribó una narcolancha y mató a sus dos tripulantes, en el marco de esa misma campaña de presión máxima contra el tráfico marítimo de drogas.

El caso del 11 de junio resulta notable porque involucra marihuana —no cocaína, que es la carga más habitual en estas rutas— y una embarcación de tipo ecuatoriano operando en el Caribe, lo que apunta a rutas de tráfico que conectan Ecuador con mercados caribeños y norteamericanos.