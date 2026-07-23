«La utopía»: Díaz-Canel reafirma ante la ONU el «compromiso» de Cuba con los derechos humanos

Miguel Díaz-Canel recibió este miércoles en el Palacio de la Revolución a George Katrougalos, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y aprovechó el encuentro para reafirmar el supuesto compromiso de Cuba con los derechos humanos, según informó el sitio oficial de la Presidencia cubana.

El gobernante agradeció los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos a favor de Cuba y aseguró que la isla «seguirá cooperando con los mecanismos de la ONU en este sensible tema».

En el encuentro también participó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido Comunista.

Lejos de abordar la represión interna, Díaz-Canel centró su discurso en el embargo estadounidense, al que describió como «el más prolongado de la historia de la humanidad; un bloqueo económico, financiero, comercial y ahora energético, pero no de cualquier país, sino de la potencia más poderosa del mundo».

También afirmó que la postura de Cuba ante esa situación «es no rendirnos y resistir, pero también poder avanzar», y añadió que eso significa «ser capaces, con nuestro propio esfuerzo y nuestro propio talento, de superar las condiciones más adversas».

El discurso oficial contrasta de forma radical con la realidad documentada por organizaciones independientes.

Según Prisoners Defenders, Cuba cerró junio de 2026 con 1,306 presos políticos, entre ellos 40 menores de edad, 16 de los cuales permanecen recluidos en prisiones de adultos.

Amnistía Internacional exigió en abril de 2026 la liberación de todos los presos de conciencia, señalando que ninguno de los reconocidos por la organización había sido puesto en libertad y que los anuncios de excarcelaciones carecían de transparencia.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 332 acciones represivas solo en mayo de 2026, mientras que Cubalex contabilizó 319 eventos represivos en junio.

Katrougalos, jurista griego y ex canciller de su país, se encontraba en Cuba en visita académica.

Durante su estancia impartió una conferencia organizada por la Unión de Juristas de Cuba y las universidades de La Habana y de Relaciones Internacionales, se reunió con directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y visitó la Escuela Latinoamericana de Medicina y el Centro de Vida Asistida del Programa Quisicuaba.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano calificó la visita como «una nueva expresión de la cooperación que Cuba mantiene con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos de las Naciones Unidas».

Esta escena se inscribe en una estrategia diplomática sistemática del régimen: usar los foros multilaterales para presentar el embargo como la única violación de derechos humanos relevante en la isla, mientras elude cualquier referencia a la represión interna.

En abril pasado, Díaz-Canel ya había participado mediante mensaje grabado en una conferencia en Ginebra bajo auspicios de la ONU para acusar a Washington de violar «de manera flagrante, deliberada e injustificada los derechos humanos» de los cubanos.

Justicia 11J advirtió en abril de 2026 que 338 personas seguían encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021, cinco años después de aquellos hechos.