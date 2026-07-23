«La utopía»: Díaz-Canel reafirma ante la ONU el «compromiso» de Cuba con los derechos humanos

Miguel Díaz-Canel recibió este miércoles en el Palacio de la Revolución a George Katrougalos, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y aprovechó el encuentro para reafirmar el supuesto compromiso de Cuba con los derechos humanos, según informó el sitio oficial de la Presidencia cubana.
El gobernante agradeció los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos a favor de Cuba y aseguró que la isla «seguirá cooperando con los mecanismos de la ONU en este sensible tema».
En el encuentro también participó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido Comunista.
Lejos de abordar la represión interna, Díaz-Canel centró su discurso en el embargo estadounidense, al que describió como «el más prolongado de la historia de la humanidad; un bloqueo económico, financiero, comercial y ahora energético, pero no de cualquier país, sino de la potencia más poderosa del mundo».
También afirmó que la postura de Cuba ante esa situación «es no rendirnos y resistir, pero también poder avanzar», y añadió que eso significa «ser capaces, con nuestro propio esfuerzo y nuestro propio talento, de superar las condiciones más adversas».
El discurso oficial contrasta de forma radical con la realidad documentada por organizaciones independientes.
Según Prisoners Defenders, Cuba cerró junio de 2026 con 1,306 presos políticos, entre ellos 40 menores de edad, 16 de los cuales permanecen recluidos en prisiones de adultos.
Amnistía Internacional exigió en abril de 2026 la liberación de todos los presos de conciencia, señalando que ninguno de los reconocidos por la organización había sido puesto en libertad y que los anuncios de excarcelaciones carecían de transparencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 332 acciones represivas solo en mayo de 2026, mientras que Cubalex contabilizó 319 eventos represivos en junio.
Katrougalos, jurista griego y ex canciller de su país, se encontraba en Cuba en visita académica.
Durante su estancia impartió una conferencia organizada por la Unión de Juristas de Cuba y las universidades de La Habana y de Relaciones Internacionales, se reunió con directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y visitó la Escuela Latinoamericana de Medicina y el Centro de Vida Asistida del Programa Quisicuaba.
El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano calificó la visita como «una nueva expresión de la cooperación que Cuba mantiene con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos de las Naciones Unidas».
Esta escena se inscribe en una estrategia diplomática sistemática del régimen: usar los foros multilaterales para presentar el embargo como la única violación de derechos humanos relevante en la isla, mientras elude cualquier referencia a la represión interna.
En abril pasado, Díaz-Canel ya había participado mediante mensaje grabado en una conferencia en Ginebra bajo auspicios de la ONU para acusar a Washington de violar «de manera flagrante, deliberada e injustificada los derechos humanos» de los cubanos.
Justicia 11J advirtió en abril de 2026 que 338 personas seguían encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021, cinco años después de aquellos hechos.
Preguntas Frecuentes sobre el Discurso de Díaz-Canel ante la ONU y la Situación de Derechos Humanos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Díaz-Canel sobre los derechos humanos en Cuba según su discurso ante la ONU?
Díaz-Canel reafirmó un supuesto compromiso de Cuba con los derechos humanos durante su discurso ante la ONU. Sin embargo, su discurso contrasta con la realidad documentada por organizaciones independientes, que reportan numerosos casos de represión y violaciones a los derechos humanos en la Isla.
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¿Cómo aborda Díaz-Canel el tema del embargo estadounidense en su discurso?
Díaz-Canel centró gran parte de su discurso en criticar el embargo estadounidense, describiéndolo como "el más prolongado de la historia de la humanidad". Sostiene que el embargo es la causa de las dificultades económicas y sociales en Cuba, aunque esta postura es utilizada como estrategia para desviar la atención de la represión interna.
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¿Cuál es la realidad de los presos políticos en Cuba según organizaciones independientes?
Según Prisoners Defenders, Cuba cerró junio de 2026 con 1,306 presos políticos, incluidos 40 menores de edad. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han denunciado la situación, señalando violaciones de derechos humanos como la negación de atención médica y condiciones de encarcelamiento inadecuadas.
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¿Qué papel desempeña el embargo en la narrativa del régimen cubano?
El régimen cubano utiliza el embargo como argumento central en foros internacionales para justificar la crisis interna. Presenta el embargo como la única violación de derechos humanos relevante en la Isla, mientras evita abordar la represión y violaciones cometidas por el propio régimen.
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