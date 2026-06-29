"La libertad no vale si no estás vivo para disfrutarla": Dura advertencia de EE.UU. a los balseros

Jeffrey J. Dinise, jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, lanzó este lunes una contundente advertencia a quienes intentan llegar por mar al país en embarcaciones precarias: «La libertad no vale si no estás vivo para disfrutarla».

El mensaje, publicado en su cuenta de X, decía que «muchos migrantes intentan navegar en condiciones marítimas peligrosas en embarcaciones caseras o inadecuadas. Los afortunados son rescatados. No te lances al mar», escribió Dinise, etiquetando a la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La advertencia llega en un momento en que las autoridades estadounidenses han intensificado sus mensajes disuasorios ante el temor de un nuevo incremento de la migración marítima desde Cuba, impulsada por la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

El pronunciamiento se produjo apenas cuatro días después de que la Guardia Costera repatriara a 27 balseros cubanos rescatados en el canal de Yucatán. Según las autoridades, el guardacostas Raymond Evans localizó la embarcación sin luces de navegación, haciendo agua y sin combustible ni agua potable, con sus ocupantes en riesgo inminente de naufragar.

Tras ese operativo, el teniente comandante Luis García, oficial de enlace de la Guardia Costera con Cuba, advirtió que «intentar migrar ilegalmente por mar en embarcaciones sobrecargadas e inadecuadas para navegar es extremadamente peligroso y pone vidas en riesgo innecesario».

Además del peligro de la travesía, quienes logran llegar a territorio estadounidense enfrentan un escenario legal cada vez más restrictivo. El abogado de inmigración Willy Allen explicó recientemente que los balseros cubanos que alcanzan las costas de Estados Unidos ya no pueden acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano, pues no reciben un parole, requisito indispensable para acceder a ese beneficio migratorio. Sin representación legal, sus posibilidades de deportación aumentan considerablemente.

La política migratoria también se ha endurecido bajo la administración Trump. Durante el primer semestre de 2026 fueron deportados 740 ciudadanos cubanos en 25 operaciones realizadas desde distintos países, mientras que los arrestos de migrantes cubanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) crecieron un 463 % entre finales de 2024 y comienzos de 2026.

La preocupación de Washington por un posible éxodo masivo quedó reflejada en marzo de este año, cuando el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, confirmó ante el Congreso que existen planes para utilizar la Base Naval de Guantánamo como centro de procesamiento de migrantes en caso de una emergencia. Paralelamente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó reforzar la vigilancia en el litoral sur del estado.

Detrás de esa presión migratoria se encuentra la grave crisis que vive Cuba, marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos y medicamentos y un deterioro económico que podría traducirse en una nueva contracción del PIB durante 2026. Desde 2020, alrededor de 2,75 millones de cubanos han abandonado el país, en el mayor éxodo registrado en la historia reciente de la isla.

En ese contexto, las autoridades estadounidenses han endurecido también su discurso. El pasado 15 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados «al país de nuestra elección», incluso mediante vuelos de expulsión con apoyo militar.