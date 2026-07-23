Nueva oleada de ataques de EE.UU. contra Irán: 12 noches consecutivas de bombardeos

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron este miércoles otra ronda de ataques contra Irán, acumulando 12 noches consecutivas de operaciones militares contra objetivos en territorio iraní.
Según el comunicado oficial de CENTCOM publicado en X, los ataques comenzaron a las 5:30 p.m. y concluyeron a las 10:30 p.m. del mismo día, por orden directa del Comandante en Jefe.
Los blancos alcanzados incluyeron capacidades marítimas iraníes, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, sitios de vigilancia costera y activos de defensa aérea.
El mando militar estadounidense señaló que las operaciones buscan «degradar aún más la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan aguas regionales».
En paralelo a los bombardeos, EE.UU. mantiene un bloqueo naval contra Irán reanudado el 14 de julio, tras haber sido levantado el 19 de junio como parte de un acuerdo de paz firmado en Suiza.
Al cierre de este miércoles, CENTCOM había redirigido nueve buques comerciales e inutilizado uno para impedir el tráfico marítimo hacia o desde puertos iraníes.
Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de instalaciones militares iraníes en tierra, con blancos registrados en Qeshm, Bandar Abbas, Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak y Abu Musa, entre otras zonas del sur del país.
Más de 50,000 militares estadounidenses permanecen desplegados en todo el Medio Oriente, según CENTCOM, que los describió como «altamente vigilantes, concentrados, letales y listos».
La reanudación de las hostilidades se produjo tras el colapso del acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio. El 6 y 7 de julio, Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que llevó al presidente Trump a declarar el pacto «terminado» el 8 de julio y a ordenar nuevos ataques.
El 18 de julio, Irán formalizó su postura al anunciar la suspensión de sus compromisos bajo el Memorando de Islamabad, el documento que había servido de base al cese de hostilidades.
Esta nueva fase del conflicto se enmarca en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 de forma conjunta por EE.UU. e Israel, que en sus primeras 24 horas alcanzó más de 1,000 objetivos iraníes y acumuló más de 13,000 ataques antes de que se declararan cumplidos los objetivos estratégicos en abril de ese año.
Según Reuters, no hay indicios de que las operaciones vayan a cesar en el corto plazo, mientras Irán no muestre señales de retomar los compromisos del acuerdo de paz.
Preguntas frecuentes sobre la nueva oleada de ataques de EE.UU. contra Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos está bombardeando Irán?
Estados Unidos está bombardeando Irán en respuesta a los ataques iraníes contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz. El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) declaró que los ataques buscan degradar la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en esta vía marítima crítica. Esta escalada se produjo tras la ruptura del Memorando de Islamabad, un acuerdo de alto el fuego que Irán violó con sus acciones militares recientes.
Publicidad
¿Cuáles son los objetivos de los bombardeos de EE.UU. en Irán?
Los objetivos de los bombardeos de EE.UU. incluyen instalaciones militares iraníes como capacidades marítimas, sitios de almacenamiento de misiles y drones, y activos de defensa aérea. Estos ataques tienen como fin reducir la capacidad de Irán para realizar ataques contra buques comerciales y marineros civiles en la región. Las operaciones también se enmarcan dentro de la estrategia de EE.UU. de mantener la seguridad y la libre navegación en el Estrecho de Ormuz.
Publicidad
¿Qué es el bloqueo naval impuesto por EE.UU. a Irán?
El bloqueo naval impuesto por EE.UU. a Irán es una medida para controlar el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes. Este bloqueo fue reanudado el 14 de julio de 2026 tras el colapso de la tregua de 60 días del Memorando de Islamabad. La intención de la medida es ejercer presión económica sobre Irán y prevenir el uso de sus puertos para actividades militares que amenacen el comercio internacional en el Estrecho de Ormuz.
Publicidad
¿Cómo ha respondido Irán a los ataques de EE.UU.?
Irán ha respondido a los ataques de EE.UU. lanzando misiles balísticos y drones contra bases militares estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha llevado a cabo estas acciones en represalia, lo que ha intensificado aún más el conflicto. Además, Irán ha anunciado el cierre del Estrecho de Ormuz, aunque EE.UU. asegura que la vía marítima permanece abierta.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.