Nueva oleada de ataques de EE.UU. contra Irán: 12 noches consecutivas de bombardeos

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron este miércoles otra ronda de ataques contra Irán, acumulando 12 noches consecutivas de operaciones militares contra objetivos en territorio iraní.

Según el comunicado oficial de CENTCOM publicado en X, los ataques comenzaron a las 5:30 p.m. y concluyeron a las 10:30 p.m. del mismo día, por orden directa del Comandante en Jefe.

Los blancos alcanzados incluyeron capacidades marítimas iraníes, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, sitios de vigilancia costera y activos de defensa aérea.

El mando militar estadounidense señaló que las operaciones buscan «degradar aún más la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan aguas regionales».

En paralelo a los bombardeos, EE.UU. mantiene un bloqueo naval contra Irán reanudado el 14 de julio, tras haber sido levantado el 19 de junio como parte de un acuerdo de paz firmado en Suiza.

Al cierre de este miércoles, CENTCOM había redirigido nueve buques comerciales e inutilizado uno para impedir el tráfico marítimo hacia o desde puertos iraníes.

Este mes, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de instalaciones militares iraníes en tierra, con blancos registrados en Qeshm, Bandar Abbas, Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak y Abu Musa, entre otras zonas del sur del país.

Más de 50,000 militares estadounidenses permanecen desplegados en todo el Medio Oriente, según CENTCOM, que los describió como «altamente vigilantes, concentrados, letales y listos».

La reanudación de las hostilidades se produjo tras el colapso del acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio. El 6 y 7 de julio, Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que llevó al presidente Trump a declarar el pacto «terminado» el 8 de julio y a ordenar nuevos ataques.

El 18 de julio, Irán formalizó su postura al anunciar la suspensión de sus compromisos bajo el Memorando de Islamabad, el documento que había servido de base al cese de hostilidades.

Esta nueva fase del conflicto se enmarca en la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 de forma conjunta por EE.UU. e Israel, que en sus primeras 24 horas alcanzó más de 1,000 objetivos iraníes y acumuló más de 13,000 ataques antes de que se declararan cumplidos los objetivos estratégicos en abril de ese año.

Según Reuters, no hay indicios de que las operaciones vayan a cesar en el corto plazo, mientras Irán no muestre señales de retomar los compromisos del acuerdo de paz.