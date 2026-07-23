«Es un desierto»: Cubanos reaccionan a video de la calle Línea en El Vedado

Un video publicado en Facebook por el creador de contenido Reinier Cruz muestra la calle Línea de la barriada del Vedado, en La Habana, completamente vacía y silenciosa a las ocho de la noche, una imagen que desató una oleada de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla.

«Parece que son las dos o las tres de la madrugada aquí en la calle Línea, pero no, son apenas las ocho de la noche», dijo Cruz al inicio del recorrido nocturno por el Vedado, que acumuló más de 37,000 reproducciones y 172 comentarios en los que la nostalgia y la tristeza se mezclan a partes iguales.

El primer comentario que resumió el sentir general fue contundente: «Es un desierto».

Otro usuario lo amplió sin rodeos: «Ya Cuba es un desierto. El malecón siempre lleno de personas 24/7. Qué lástima me da mi país».

Quienes vivieron o frecuentaron esa arteria en décadas pasadas recuerdan una calle radicalmente distinta.

«Era una calle concurrida, alegre y con buen ambiente en sus buenos tiempos», escribió una seguidora.

Otra, que creció en Línea 51 entre M y N, evocó con detalle: «Era una zona bella, iluminada, limpia, con olor a mar y con salitre en los balcones. Oíamos el cañonazo de las nueve sentados en el balcón y escuchando el tráfico y el olor de las guaguas y la brisa del mar».

Los comentarios mencionan lugares que marcaron generaciones: el cine Trianón, el Teatro Mella, el Teatro Estudio, la sala Adolfo Llaurado, el Potín, el Club Tropical y la discoteca El Amanecer, entre otros. «Viví en Línea entre Paseo y 2. Fueron años muy plenos y llenos de felicidad», recuerda un usuario que emigró años después.

El contraste con el presente es brutal. Un visitante que recorrió la calle hace aproximadamente un mes lo confirma: «Estaba en La Habana paseando por esta calle sobre las 10 de la noche y qué pena, casi todo cerrado, no había gente en la calle, muy triste».

Un residente actual de la zona añadió otro dato revelador: «Vivo por ahí, y de milagro tiene electricidad porque hace poco estuve, y eran perros los apagones. Ya ni esa zona del Vedado escapa».

La sorpresa de varios comentaristas ante la presencia de luz eléctrica en el video —con frases como «¿Y hay luz?», «¿Y hay corriente?» o «Tenían corriente, qué bueno»— refleja cuán normalizada está la oscuridad en la capital.

El 17 de julio hubo un cacerolazo en el Vedado tras 30 horas sin electricidad, y en abril, doce familias de ese mismo barrio acumularon más de 100 horas sin suministro eléctrico por una avería puntual.

La soledad en la calle Línea no es un fenómeno aislado. La calle 23 del Vedado también apareció desierta en plena tarde, y la Avenida Monumental de La Habana ha sido documentada igualmente sin tránsito ni peatones.

Detrás de estas imágenes confluyen la crisis energética, el colapso del transporte público y el éxodo masivo: el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos estima que aproximadamente 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla entre 2021 y 2024.