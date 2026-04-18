Doce familias en el Vedado llevan más de 100 horas sin electricidad por falta de 25 metros de cable

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Doce familias del edificio situado en la esquina de 15 y 20, en el Vedado habanero, llevan más de 100 horas sin electricidad por una avería cuya solución depende de apenas 25 metros de cable trifásico que la Empresa Eléctrica de La Habana aún no ha suministrado.

La denuncia fue publicada este viernes por la ciudadana Yaneisis Batista González en el grupo de Facebook “Empresa Eléctrica de La Habana”, donde identificó el caso con el reporte oficial #27957 y explicó que la interrupción comenzó el lunes a las 7:00 a.m.

Según la residente, el problema ya fue diagnosticado por técnicos, pero continúa sin resolverse. “La avería está diagnosticada: es una acometida pendiente por solo 25 metros de cable trifásico. Es inaceptable que la Empresa Eléctrica mantenga a 12 apartamentos a oscuras por no gestionar un tramo de cable tan corto”, afirmó.

Captura de Facebook/Empresa eléctrica de la Habana

Batista González agregó que la situación afecta a familias con niños, personas de la tercera edad y enfermos que llevan cinco días sin electricidad. La falta de corriente también ha provocado interrupciones en el suministro de agua debido a la imposibilidad de bombearla hacia el edificio.

“Estamos sin servicio eléctrico desde el pasado lunes a las 7:00 a.m., más de 100 horas de interrupción”, escribió la vecina en su denuncia pública, en la que exigió una solución inmediata por parte de la Empresa Eléctrica de La Habana y del gobierno municipal de Plaza de la Revolución.

La publicación generó decenas de reacciones y comentarios de indignación entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales cuestionaron la falta de materiales para resolver una avería que requiere apenas unos metros de cable.

Entre los mensajes difundidos, un usuario señaló que lo más llamativo es que en otras zonas de la capital sí se garantizan recursos eléctricos para actividades oficiales. “Lo más jodido es que para el acto en 23 y 12 sí había cable y electricidad”, escribió.

El caso ocurre en un contexto de crisis energética severa en Cuba. Las autoridades han reconocido que el país carece de combustible absolutamente para casi todo, lo que agrava la capacidad de respuesta ante averías locales como la que afecta a estas familias del Vedado, quienes llevan días sin poder refrigerar alimentos ni mantener condiciones mínimas de vida.

Los apagones han alcanzado niveles críticos en toda la isla, con un pronóstico para la jornada de hoy de un déficit eléctrico de 1,848 MW en horario pico, cifra que refleja el colapso estructural de un sistema que acumula siete desconexiones totales del sistema eléctrico en los últimos 18 meses.

La crisis energética también impacta directamente el acceso al agua potable: más de 200,000 habaneros permanecen sin servicio de agua como consecuencia directa de los apagones prolongados que inutilizan las bombas de abastecimiento.

En medio de este panorama, el humorista y actor cubano Ulises Toirac criticó la víspera el acto oficial a propósito del aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, con las calificándolo de "despilfarro de recursos en 23 y 12", mientras millones de cubanos sufrían apagones en todo el país.