Justicia de EE.UU. investiga empresa vinculada a la Selección Argentina por presunto desvío de fondos

El Tribunal de Distrito Sur de Florida abrió una investigación preliminar sobre TourProdEnter LLC, una empresa con sede en ese estado que habría actuado como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del país, en un caso que involucra al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, informó este miércoles la agencia EFE.
La investigación trascendió mientras la selección argentina regresaba desde Nueva York tras perder por 1-0 la final del Mundial de 2026 frente a España, disputada el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Tras conocerse la existencia de la investigación, los diarios argentinos Infobae y Clarín informaron que agentes del FBI habrían incautado teléfonos y otros dispositivos electrónicos de varios directivos de la AFA antes de que el equipo emprendiera el vuelo de regreso a Buenos Aires y que algunos dirigentes habían sido citados a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 30 de julio.
La AFA rechazó esas informaciones mediante un comunicado difundido por su abogado, Gregorio Dalbón.
«Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico», señaló la entidad.
Según la asociación, la orden emitida por el tribunal estadounidense está dirigida a un tercero y no a sus máximos dirigentes.
«La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación», añadió.
El foco de la investigación
Aunque la AFA desmintió las versiones sobre sus directivos, la existencia de una investigación judicial en Estados Unidos ya había sido revelada semanas antes por el diario Miami Herald.
Según esa publicación, cerca de 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnter LLC antes de ser transferidos a otras empresas sin una justificación comercial aparente.
La investigación examina operaciones financieras realizadas entre finales de 2022 y agosto de 2025 y busca determinar si pudieron constituir delitos como lavado de dinero o fraude bancario.
De acuerdo con la información publicada, los investigadores también rastrean el destino de parte de esos fondos, que habrían sido utilizados para adquirir bienes y contratar servicios de alto valor, entre ellos vuelos privados, yates y empresas vinculadas al automovilismo y a la cría de caballos pura sangre.
TourProdEnter LLC fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, según las investigaciones periodísticas, cobraba una comisión del 30 % por los ingresos internacionales de la AFA, además de un 10 % adicional por servicios logísticos.
El caso en Estados Unidos coincide con una investigación abierta en Argentina.
El pasado 26 de junio, la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia, Toviggino y de la propia AFA como persona jurídica por presuntas irregularidades vinculadas con la retención de aportes a la seguridad social y obligaciones tributarias, en una causa que incluye un embargo por 350 millones de pesos.
La justicia argentina también analiza si los fondos administrados por TourProdEnter guardan relación con la adquisición de una propiedad en Pilar valorada en alrededor de 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros.
Mientras tanto, la AFA insistió en que defenderá judicialmente a la institución y a sus dirigentes.
«La Asociación del Fútbol Argentino se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades», concluyó el comunicado.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de TourProdEnter LLC y la AFA
CiberCuba te lo explica:
¿Qué empresa está siendo investigada por la justicia de EE.UU. en relación con la AFA?
La empresa investigada es TourProdEnter LLC, una compañía con sede en Florida que habría actuado como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del país. El Tribunal de Distrito Sur de Florida ha abierto una investigación preliminar sobre esta empresa por presunto desvío de fondos.
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¿Quiénes son los dirigentes de la AFA mencionados en la investigación?
La investigación menciona al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Sin embargo, la AFA ha negado que sus directivos hayan sido citados a declarar por la justicia estadounidense. La orden emitida por el tribunal está dirigida a un tercero y no a sus máximos dirigentes.
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¿Cuáles son los presuntos delitos que se investigan en el caso de TourProdEnter LLC?
La investigación busca determinar si las operaciones financieras de TourProdEnter LLC entre 2022 y 2025 pudieron constituir delitos como lavado de dinero o fraude bancario. Se examina el destino de cerca de 40 millones de dólares de ingresos de la AFA que habrían pasado por esta empresa.
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¿Qué relación tiene la investigación en Estados Unidos con la situación legal de la AFA en Argentina?
En Argentina, la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia, Toviggino y de la propia AFA por presuntas irregularidades vinculadas con la retención de aportes a la seguridad social y obligaciones tributarias. La justicia argentina también investiga si los fondos administrados por TourProdEnter están relacionados con la adquisición de una propiedad en Pilar.
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¿Cómo ha respondido la AFA a estas acusaciones?
La AFA ha rechazado las informaciones que involucran a sus directivos y ha afirmado que defenderá judicialmente a la institución y a sus dirigentes. La AFA se reserva el ejercicio de acciones legales frente a la difusión de información falsa que lesione sus derechos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.