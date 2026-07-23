Casa Blanca: «Cuba está a punto de convertirse en un Estado fallido por las políticas comunistas»

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que Cuba se encuentra al borde del colapso como nación y atribuyó esa situación a décadas de políticas comunistas, durante el briefing diario con la prensa.

Las declaraciones surgieron en respuesta a una pregunta sobre el crecimiento de las corrientes socialistas y comunistas dentro del Partido Demócrata. Al responder, Leavitt recurrió al caso cubano para ejemplificar, según dijo, las consecuencias de ese modelo político y económico.

«Cuba en este momento es un país que está a punto de convertirse en un Estado fallido debido a las políticas comunistas de las últimas décadas», afirmó la portavoz ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

A continuación, extendió el argumento al escenario político estadounidense y reiteró la postura de la administración de Donald Trump frente al comunismo.

«El comunismo nunca debería ser permitido para liderar este país, y el presidente se opone estrictamente a él y a todos los peligros que conlleva. Lo hemos visto ocurrir en todo el mundo», sostuvo.

Un discurso reiterado por la administración Trump

Las declaraciones de Leavitt se suman a una línea de mensajes que la administración Trump ha mantenido durante 2026 sobre la situación de Cuba.

El propio presidente Donald Trump calificó a la isla como un «Estado fallido» el pasado 2 de febrero. Desde entonces, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado esa definición en múltiples intervenciones públicas, vinculando la crisis cubana con la seguridad nacional de Estados Unidos debido a la cercanía geográfica entre ambos países.

El 21 de mayo, Rubio afirmó que Cuba es un «Estado fallido» cuyo «sistema no funciona y no puede arreglarse con el sistema político actual». Días después, el 27 de mayo, describió a los dirigentes cubanos como «comunistas incompetentes» y advirtió que la existencia de un Estado fallido a solo 90 millas de las costas estadounidenses representa una amenaza para Washington.

El 24 de junio, el subsecretario de Estado Christopher Landau trasladó ese mismo mensaje a la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde calificó a Cuba como un «Estado fallido, amigo de nuestros adversarios» e instó a emprender reformas políticas y económicas profundas.

Más recientemente, durante una visita oficial a Manila, Rubio volvió a utilizar esa caracterización, aunque aclaró que Estados Unidos no trabaja con un calendario predeterminado para provocar un cambio de régimen en la isla.

Una crisis económica y social cada vez más profunda

Las declaraciones de la Casa Blanca se producen en medio de un deterioro sostenido de la economía cubana.

Según estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana, el producto interno bruto (PIB) de la isla se contrajo alrededor de un 5 % en 2025, acumulando una caída superior al 15 % desde 2020. Proyecciones de centros independientes sitúan el descenso para 2026 entre 6,5 % y 7,2 %, lo que convertiría a Cuba en una de las economías más afectadas de América Latina.

A la crisis económica se suma el colapso del sistema eléctrico, con apagones que en numerosas localidades se prolongan entre 18 y 25 horas diarias y déficits de generación cercanos a los 2,000 megavatios.

La emigración también continúa marcando el panorama nacional. Más de 600,000 cubanos han abandonado el país desde 2022, mientras el turismo —una de las principales fuentes de divisas— pasó de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones en 2025.

Aunque el gobierno cubano reconoció a comienzos de este año que 2026 sería un período especialmente difícil y anunció en junio un amplio paquete de reformas económicas, numerosos analistas consideran que las medidas no son suficientes para revertir el profundo deterioro estructural que arrastra el país.