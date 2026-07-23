Marco Rubio asegura que EE.UU. está listo para ayudar a terminar «la guerra sin sentido» en Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la administración de Donald Trump mantiene su disposición a facilitar el fin de la guerra en Ucrania, aunque reconoció que las negociaciones atraviesan un momento complejo y que un eventual acuerdo solo será posible mediante propuestas «completamente nuevas».

Las declaraciones fueron realizadas en Manila, Filipinas, al término de su reunión con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco de la cumbre de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Rubio también sostuvo encuentros con el canciller chino, Wang Yi, y otros líderes de la región, de acuerdo con un reporte de ABC News.

Durante su comparecencia ante la prensa, Rubio rechazó que el llamado plan «3+2», surgido de la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin celebrada en Alaska en agosto de 2025, pueda servir hoy como base para una negociación de paz.

«No puedes tener un acuerdo de paz a menos que ambas partes estén de acuerdo, y los ucranianos no estarían de acuerdo. Por eso ese esfuerzo no funcionó», afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que aquellas propuestas son ahora «probablemente menos aceptables» para Ucrania que cuando fueron planteadas, lo que, en la práctica, cierra la puerta a retomar ese esquema de negociación.

Moscú insiste en su postura

La posición rusa continúa siendo muy distinta. Tras el encuentro, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó que Lavrov reiteró a Rubio que Moscú considera «inaceptable» que Occidente siga suministrando armamento a Ucrania y acusó a varios países europeos de perseguir una «derrota estratégica» de Rusia.

El canciller ruso evitó responder a la mayoría de las preguntas formuladas por los periodistas al término de la reunión.

Rubio admitió que los anteriores esfuerzos de mediación impulsados por Washington no han logrado avances concretos, aunque insistió en que el presidente Trump mantiene abierto el canal diplomático.

«Ese ha sido el reto: encontrar un final que ambas partes puedan aceptar. Hemos intentado, y seguiremos intentando, hallar un punto intermedio que lo haga posible. Estamos preparados para desempeñar ese papel si se presenta la oportunidad», declaró.

También dejó claro que el respaldo militar estadounidense a Kiev no ha cambiado y recordó que varios aliados de la OTAN continúan adquiriendo armamento que posteriormente es transferido a Ucrania.

Una guerra que compite por la atención de Washington

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se desarrollan en un escenario internacional cada vez más complejo. La guerra con Irán, iniciada a comienzos de 2026 y recrudecida tras el fracaso de un alto el fuego provisional, ha obligado a la administración estadounidense a repartir su atención entre varios frentes de política exterior.

Aun así, Rubio reiteró una posición que ya había expresado durante una visita oficial a India en mayo pasado, cuando afirmó que la guerra «necesita llegar a su fin» y que Estados Unidos estaba «listo y preparado para facilitar» un acuerdo.

«La paz llegará con nuevas ideas»

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, el conflicto continúa estancado. A finales de julio de 2026, los combates se mantienen a lo largo de una extensa línea del frente, sin avances territoriales decisivos y sin que exista un alto el fuego vigente.

En ese contexto, Rubio insistió en que cualquier solución negociada requerirá abandonar los esquemas anteriores.

«Cuando llegue la paz, será por alguna idea nueva y algunos conceptos nuevos. Estamos preparados para ofrecer algunos de esos en el momento y la forma correctos, si se presenta la oportunidad y las condiciones son las adecuadas», concluyó.