EE.UU. amplía las sanciones contra el conglomerado empresarial de GAESA

Plaza de la Revolución en La Habana, al fondo el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano que profundiza el cerco sobre GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al que Washington acusa de intentar ocultar activos y mantener operativas sus fuentes de ingresos mediante una compleja red de empresas e intermediarios.

Las medidas, anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, incluyen la designación de varias compañías que, según el Departamento de Estado, forman parte de la estrategia de GAESA para evadir las sanciones estadounidenses. La ofensiva también alcanza a entidades del sector energético y al sistema de misiones médicas, pero el foco principal vuelve a estar puesto en el grupo empresarial que domina amplios sectores de la economía cubana.

«GAESA continúa intentando proteger sus activos e ingresos de las sanciones estadounidenses mediante la reestructuración corporativa y la intermediación de terceros», afirmó el Departamento de Estado al explicar las nuevas designaciones, emitidas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

Washington apunta a la reorganización de GAESA

Uno de los principales motivos de las nuevas sanciones es la transferencia de la administración del Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A., una operación realizada a mediados de junio que, según Washington, tuvo como objetivo eludir las restricciones ya impuestas sobre GAESA.

Por ello fueron sancionadas Terminal de Contenedores de Mariel S.A., administradora de la principal terminal portuaria del país, y Coral Marítima S.A., la empresa que asumió posteriormente el control del puerto.

La lista también incorpora a CEIBA Investments Limited, firma con sede en Guernsey cuya filial panameña pasó a controlar una antigua empresa conjunta de GAESA tras las primeras sanciones estadounidenses, así como a ORBIT S.A., una procesadora de remesas que el Departamento de Estado considera «casi con certeza» controlada por el conglomerado militar.

Una estrategia de presión creciente

Las nuevas medidas representan un nuevo paso en la campaña de la administración Trump para aislar financieramente a GAESA.

El 7 de mayo, Washington sancionó directamente al conglomerado militar. Posteriormente, el 23 de junio, amplió las restricciones al Banco Financiero Internacional (BFI) y a otras empresas vinculadas al grupo. El 13 de julio, la lista se extendió a GEMAR, el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales.

Con las designaciones anunciadas este jueves, Estados Unidos busca cerrar las vías que, según sostiene, permiten a GAESA mantener el control de activos estratégicos y acceder a divisas pese a las sanciones ya vigentes.

También fueron sancionados el sector energético y las misiones médicas

Además del cerco sobre GAESA, el Departamento de Estado sancionó al Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), ENERSA y EINARBO S.A., entidades vinculadas al sector energético cubano.

Asimismo, fueron incluidas en la lista la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), junto con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón, por su participación en el programa de misiones médicas que Washington considera una forma de trabajo forzoso.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense y advierten a bancos y empresas extranjeras que mantener relaciones comerciales con ellos podría exponerlas a medidas similares.

«El régimen comunista cubano sigue explotando a su pueblo y actuando como el principal patrocinador del izquierdismo radical y la violencia política en nuestro hemisferio», afirmó Marco Rubio al anunciar las nuevas medidas.