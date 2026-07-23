¿Caro o barato? Esto es lo que gasta este cubano haciendo la compra en un supermercado de Brasil

Un cubano residente en Florianópolis, Brasil, mostró esta semana en TikTok cuánto le costó llenar el carrito en un supermercado local: 149 reales brasileños, equivalentes a unos 29 dólares, en una compra que describe como «bastantes alimentos».

El video, publicado el miércoles por el usuario @locuras_con_yendry en esa red social, muestra el recorrido por los pasillos del mercado con una lista en mano y termina con todos los productos reunidos en el carrito.

A lo largo del recorrido, el protagonista no puede evitar comparar su nueva realidad con lo que dejó atrás en Cuba. «Aquí entras a un mercado y encuentras de todo en cuadra diferente, caballero», dice en el video.

La referencia a la isla es directa y cargada de emoción: «Muchas veces no había qué comprar y cuando aparecía algo, ja, ya tú sabes, se echaba a perder por los apagones».

Para este cubano, poder hacer una compra completa no es un trámite cotidiano sino una señal de algo más profundo. «Son pequeñas cosas las que hacen valorar una vida con más posibilidades y con más dignidad, vivir como seres humanos», reflexiona.

Sobre Brasil, su valoración es clara aunque sin idealizaciones: «Quizás no esté el país más rico del mundo, pero hay oportunidades para todo, caballero, para el que tiene mucho, para el que tiene poco, para el que tiene menos poco todavía».

El contraste con Cuba resulta elocuente si se consideran los precios actuales de alimentos en la isla: el arroz ronda entre 280 y 350 pesos cubanos por libra, los frijoles entre 300 y 500 pesos, y los huevos pueden alcanzar los 570 pesos cada uno, en un contexto de escasez crónica.

En los supermercados en dólares de La Habana, los precios tampoco son accesibles: el frijol blanco llega a 5,10 dólares, el chorizo a 9,45 dólares y la harina entre tres y 3,20 dólares. Según datos recientes, los cubanos necesitan unos 96,000 pesos para cubrir lo básico mensual, una cifra inalcanzable para la mayoría con salarios estatales.

Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, es una de las ciudades con mayor costo de vida de Brasil, con una cesta básica estimada en torno a R$858 por persona al mes. Aun así, para emigrantes cubanos acostumbrados a la escasez, la posibilidad de acceder a un supermercado bien abastecido representa un cambio radical.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada entre cubanos emigrados en Brasil. Una cubana mostró en julio de 2025 una compra de R$556,71 suficiente para dos personas durante unos 15 días, mientras que otra reveló en marzo de 2025 gastar unos R$509 semanales en alimentos.

Al cerrar el video, el cubano lanza la pregunta que resume todo el relato: «¿Vale la pena o no vale la pena vivir aquí en Brasil?»