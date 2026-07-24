Trump pone una condición al acuerdo nuclear con Arabia Saudí

Trump en la Casa Blanca junto al príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud (Imagen de referencia)

Donald Trump introdujo este jueves un giro inesperado al acuerdo de cooperación nuclear civil firmado apenas un día antes entre Washington y Riad, al declarar que su aprobación definitiva depende de que Arabia Saudí normalice sus relaciones con Israel y se adhiera a los Acuerdos de Abraham.

El mandatario lo anunció en un mensaje en su red Truth Social, en el que también descartó que el pacto contemple el enriquecimiento de uranio en territorio saudí.

«El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudita, y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos (entre otros), será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham», escribió Trump.

El acuerdo firmado el miércoles

El llamado «Acuerdo 123» -denominación técnica derivada de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense- fue suscrito el miércoles por el secretario de Energía Chris Wright y el ministro saudí Abdulaziz bin Salman.

El pacto, valorado en decenas de miles de millones de dólares y con una vigencia de 30 años, abre la puerta a que empresas estadounidenses -entre ellas Westinghouse Electric- desarrollen la infraestructura nuclear civil del reino.

Funcionarios de la propia administración Trump habían señalado previamente que el texto dejaba abierta la posibilidad de que Arabia Saudí enriqueciera uranio en su territorio tras un estudio de viabilidad conjunto de dos años, una concesión que generó alarma entre expertos en no proliferación.

Trump desmintió esa interpretación con su publicación del jueves.

¿Qué son los Acuerdos de Abraham?

Los Acuerdos de Abraham son un marco de normalización diplomática entre Israel y países árabes impulsado por Trump durante su primer mandato.

El 15 de septiembre de 2020, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Estados Unidos firmaron la declaración fundacional; Marruecos se sumó en diciembre de ese año y Sudán suscribió una adhesión sin ratificación plena.

Arabia Saudí nunca se ha incorporado a ese marco.

Riad mantiene que solo reconocerá a Israel cuando exista un camino creíble hacia un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Reacciones: De Netanyahu a Sanders

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu celebró la condición impuesta por Trump.

«La adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham representaría un avance histórico para la paz en Oriente Medio», afirmó en un comunicado; y señaló que es un buen momento «para ampliar el círculo de paz» tras la guerra de 40 días contra Irán del pasado marzo.

El secretario de Estado Marco Rubio respaldó la postura presidencial:

«Cualquier acuerdo que firmemos con cualquier país del mundo sobre energía nuclear civil contará con salvaguardias para garantizar que no pueda convertirse en un programa de armas».

Desde el Senado, Bernie Sanders cuestionó la coherencia de Trump:

«Trump afirma que su guerra contra Irán tiene como objetivo impedir que un país autoritario enriquezca material nuclear. Ahora permite que sus mejores amigos en Arabia Saudí -una de las dictaduras más brutales del mundo- hagan precisamente eso. Es absurdo».

El temor a una carrera nuclear regional

El acuerdo se produce mientras Estados Unidos lleva más de doce días de ataques militares contra Irán, rival estratégico de Arabia Saudí, en un conflicto que incluyó bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes en junio de 2026.

Expertos advierten que un programa nuclear saudí podría desencadenar una proliferación en cadena.

Henry Sokolski, director ejecutivo del Centro de Educación en Políticas de No Proliferación, fue tajante:

«Si Arabia Saudí da este paso, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto seguirán el mismo camino. Pensar que esto terminará bien es delirante».

En sentido contrario, Jennifer T. Gordon, del Atlantic Council, defendió el pacto como una «victoria para Estados Unidos frente a Rusia y China», al señalar que «la única cuestión era si el reino optaría por trabajar con Estados Unidos y sus aliados, o si recurriría a Rusia o China».

El acuerdo debe ser revisado por el Congreso, aunque bloquearlo requeriría una mayoría de dos tercios para superar un eventual veto presidencial, lo que hace técnicamente improbable su rechazo mientras los republicanos controlen la cámara.