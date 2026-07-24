Rey de España entrega beca de posgrado a destacada joven cubana

Gabriela Díaz Díaz, una joven nacida en Cárdenas, Cuba, recibió a inicios de mes de manos del Rey Felipe VI una de las 100 becas de posgrado en el extranjero que otorga la Fundación «la Caixa» en su 44.ª edición, convirtiéndose en la única cubana de la promoción 2025.

La ceremonia se celebró en CaixaForum Madrid y reunió a los 100 universitarios seleccionados entre 1.101 candidatos elegibles, en un proceso de concurrencia competitiva que incluye evaluación por pares y entrevista personal.

Gabriela, nacida el 23 de enero de 1999, cursó su educación primaria en la escuela Óscar Rodríguez, la secundaria en la ESBU José Martí y el preuniversitario en el IPVCE Carlos Marx, todos en Cárdenas.

Tras emigrar a España, completó entre 2021 y 2024 el grado en Estudios Ingleses en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde desarrolló intereses en lingüística histórica, sociolingüística y lingüística cognitiva.

De noviembre de 2024 a junio de 2025 fue beneficiaria de una Beca de Colaboración del Ministerio de Educación español, período en el que trabajó con el grupo de investigación Emociones a través del Tiempo, las Lenguas y las Culturas (EMOTLC), liderado por el doctor Javier E. Díaz-Vera.

Su línea de investigación examina cómo las expresiones emocionales construyen identidad y, en particular, de qué manera la «otredad» se articula mediante metáforas y metonimias emocionales en distintos contextos culturales y lingüísticos.

La beca financia su matrícula en el máster internacional conjunto en Sociolingüística y Multilingüismo que cursa entre la Universidad Vytautas Magnus, en Kaunas (Lituania), y la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania).

Cada beca tiene un coste medio de 100,000 euros e incluye matrícula completa, asignación mensual para manutención y gastos de desplazamiento, además del acceso a una red de más de 6,700 profesionales de la Asociación de Becarios de la Fundación.

Durante el acto, el Rey Felipe VI destacó el valor de los seleccionados: «Vuestro talento y vuestra habilidad personal se irá puliendo y conformando el camino», afirmó, añadiendo que le resultaba «emocionante» ver a jóvenes con «una vida por delante llena de posibilidades, llena de oportunidades» para desarrollar su vocación.

Cinco de los 100 becarios de esta promoción son originarios de países no ibéricos: Argentina, Cuba, Italia, Líbano y Serbia, lo que subraya el alcance internacional del programa.

Las universidades que concentran más becarios son Cambridge (10), Columbia (nueve), la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (ocho), la ETH Zürich (cinco), Harvard (cinco) y Oxford (cinco).

Desde que el programa arrancó en 1982, la Fundación «la Caixa» ha invertido más de 229 millones de euros en la formación internacional de 4,177 estudiantes, con una inversión de 10 millones de euros destinada específicamente a la convocatoria 2025.

El caso de Gabriela se suma al de otros jóvenes cubanos de la diáspora que alcanzan logros académicos de proyección internacional, demostrando que el talento de la Isla florece cuando encuentra las oportunidades que la dictadura les niega en su propio país.