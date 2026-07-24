Alertan sobre peligros del humo y gases tóxicos por cocinar con carbón en edificios altos de Santiago de Cuba

El rescatista Aris Arias Batalla publicó una alerta en redes sociales donde advierte sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de edificios de gran altura cuando cocinan con carbón o leña ante los prolongados apagones, una práctica que en pisos elevados puede convertirse en una amenaza colectiva para la salud.

El jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba dirigió su llamado, titulado «La otra cara de la altura», a las autoridades encargadas de gestionar la crisis energética. Su denuncia se centra en el conjunto Sierra Maestra, conocido popularmente como los «18 Plantas de Garzón», ubicado en la avenida Victoriano Garzón, así como en otros edificios altos de la ciudad.

«Mientras una familia en una vivienda de baja altura puede cocinar con carbón o leña en un patio o azotea ventilada, en un piso 15 o 18 esa misma alternativa se convierte en un problema de salud colectiva», escribió Arias.

El socorrista explica que el humo y los gases tóxicos no se disipan en las alturas: se concentran en pasillos, escaleras y ductos de ventilación, afectando a decenas de vecinos, en particular a niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias como el asma.

«No es el mismo estándar de malestar; es un malestar que asfixia literalmente», advierte.

En su publicación hace una exigencia razonable: «El humo de la elaboración de alimentos con carbón o leña causa daño a vecinos. Por favor anexen estas edificaciones a circuitos eléctricos priorizados».

Los riesgos sanitarios de cocinar con carbón o leña en espacios cerrados o semiabiertos son graves: el monóxido de carbono es inodoro e incoloro y puede acumularse hasta causar intoxicación y muerte, mientras que las partículas finas PM2,5 penetran profundamente en los pulmones y pueden desencadenar crisis de asma, infartos y arritmias.

La Organización Mundial de la Salud advierte que en hogares con fogones de biomasa sin ventilación adecuada, los niveles de contaminantes pueden ser hasta 100 veces superiores a los límites recomendados.

Ante este panorama, Arias Batalla pide que los planes de contingencia incorporen un «factor altura» en la distribución de recursos: pequeños generadores para bombear agua y gas licuado para cocinar.

«No pido soluciones mágicas. Pido sensibilidad y priorización», escribió.

«Un apagón no es solo oscuridad, sino también sed, inmovilidad y riesgo para la salud», enfatizó el funcionario del régimen.

La carta enumera además otros problemas que la crisis energética agrava de forma particular en los pisos altos: el agua potable no llega por gravedad y debe bombearse a tanques elevados con electricidad o combustible que escasea; los ascensores dejan de funcionar, convirtiendo la subida diaria en un suplicio para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas; y la oscuridad en escaleras y pasillos eleva el riesgo de caídas y accidentes.

El contexto que rodea esta denuncia es de extrema gravedad. La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió en mayo que en algunos circuitos no puede garantizar ni dos horas de servicio diario, y recientemente se denunció que familias en una localidad de la provincia llevaban 26 días consecutivos sin electricidad.