Choferes de funerarias en Pinar del Río estaban en sus casas por falta de vehículos

Los choferes de los servicios funerarios de Pinar del Río permanecían en sus hogares sin poder trabajar por la ausencia de vehículos operativos, según admitió esta semana un funcionario provincial citado por la agencia estatal ACN. La revelación quedó sepultada bajo el tono triunfalista de la nota oficial, que anunciaba la llegada de siete carros fúnebres a la provincia.

Alberto Weekes Hernández, director general de la empresa provincial de pasajeros por ómnibus, reconoció que los nuevos vehículos representan una «inyección» para la entidad, «teniendo en cuenta que los choferes se encontraban en sus hogares ante la carencia de combustibles».

La flota recibida incluye cuatro vehículos de combustión y tres eléctricos, adquiridos con fondos del Ministerio de Transporte destinados al desarrollo del transporte público, según explicó Carlos Rodríguez González, delegado de Transporte en la provincia.

La distribución territorial asigna uno de los carros a los municipios de Guane, Mantua y Sandino; otro a Consolación del Sur; y el resto al territorio cabecera.

Esta última asignación resulta especialmente significativa: en enero de 2025, dolientes en Consolación del Sur tuvieron que cargar un féretro a pie hasta el cementerio por la falta de transporte funerario.

Los tres vehículos eléctricos cuentan con 120 kilómetros de autonomía y se cargan completamente en tres horas y media desde el Sistema Eléctrico Nacional, según detalló Luis Alberto Palacios Rivero, técnico de explotación de transporte. Serán operados por un solo chofer, mientras que los de combustión requerirán dos.

El colapso del servicio funerario no es exclusivo de Pinar del Río. El 13 de julio, una mujer fallecida en Holguín fue llevada al cementerio en una yunta de bueyes porque el carro fúnebre no tenía combustible. En febrero de 2025, Ciego de Ávila operaba apenas ocho de sus 19 carros fúnebres.

El régimen ha respondido con medidas escalonadas que no han resuelto el déficit estructural: en mayo de 2026, el gobierno anunció la llegada de coches fúnebres tipo pickup JMC de fabricación china al Puerto de Mariel; el Ministerio de Transporte trabaja junto a la Unión de Industria Militar en el ensamblaje de 50 carros fúnebres eléctricos para municipios del país; y en La Habana, la empresa estatal ServiAxess opera 15 vehículos eléctricos desde diciembre de 2025.

El momento de la entrega no es casual: Pinar del Río fue designada sede del acto central nacional del 26 de julio, en conmemoración del 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La propia nota de ACN menciona explícitamente que la provincia es «sede del acto central por el 26 de julio» como parte de la justificación para la mejora del servicio.

Los nuevos carros se suman a vehículos eléctricos de Tabacuba y a un microbús diésel que también llegó recientemente a la provincia, aunque la admisión de que los choferes llevaban tiempo sin trabajar revela la profundidad de la crisis que estos siete vehículos apenas comienzan a atender.