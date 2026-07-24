Más cubanos ayudan a joven que sobrevivió a 33,000 voltios en el Servicio Militar

Joven tunero Foto © Facebook

La historia de Miguel Ángel, el joven de 20 años oriundo de Las Tunas que sobrevivió a una descarga eléctrica de 33,000 voltios mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en La Habana, sigue movilizando la solidaridad de cubanos dentro y fuera de la isla.

El caso se viralizó en redes sociales tras una publicación del usuario conocido como «Noli Blas», de Holguín, y fue retomado por el «Historiador Santa Maria», un cubano de la diáspora que relató el caso en Facebook Reels y decidió actuar de inmediato.

«Yo me quedé con eso en la cabeza y mandé un dinero para Cuba», explicó el «Historiador Santa Maria» en su video, donde narró que encargó a su padre comprarle al joven una batidora, un fogón y alimentos, pues Miguel Ángel requiere una dieta especial por las secuelas del accidente.

El padre del «Historiador Santa Maria» visitó personalmente al joven y a su madre en Las Tunas. La descripción que trajo de vuelta fue devastadora: «Dice mi papá que eso parte el alma, caballero, está triste de verdad, que yo he visto muchos casos pero ese caso me tocó».

Según el relato, el padre tampoco pudo contener las lágrimas durante la visita: «Dice mi papá que no aguantó las lágrimas, se le salían y a la mamá».

Miguel Ángel tenía apenas 20 años cuando el accidente cambió su vida para siempre. Hacía guardia en una posta militar cuando una vara hizo contacto con una línea eléctrica de alta tensión.

La descarga le causó graves lesiones en brazos, piernas, abdomen y espalda, y lo dejó inconsciente.

Pasó un año y tres meses en terapia intensiva en el Hospital Naval de La Habana, donde fue sometido a una traqueotomía. Recibió el alta médica el 10 de enero, pero continúa con secuelas graves y apenas puede caminar con normalidad.

Ni él ni su madre han recibido compensación alguna del Estado cubano.

«Tan joven, y ese niño no puede trabajar más, es un niño, está triste», lamentó el «Historiador Santa Maria», cuyo video acumuló más de 23,000 visualizaciones y casi 1,800 reacciones en Facebook.

A la ola de solidaridad se sumó también el Proyecto Corazón Valiente, coordinado por alguien identificado como «Kiki», que hizo un llamado público en Facebook a la activista Merli Pérez Quintero para que visibilizara el caso y canalizara más apoyo hacia el joven.

«Miguel Ángel ha pasado por momentos muy difíciles. Su vida cambió por completo y cada día enfrenta nuevos retos. Su historia merece ser escuchada, porque detrás de ella hay dolor, sacrificio, fortaleza y muchas ganas de salir adelante», señaló el proyecto en su publicación.

El caso de Miguel Ángel no es un hecho aislado. Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), publicado el 20 de julio de 2026, documentó al menos 97 reclutas muertos o desaparecidos durante el Servicio Militar entre 2001 y la primavera de 2026, con una edad media de 18,7 años.

El Estado cubano no publica estadísticas oficiales sobre estas muertes, por lo que el OCAC advierte que la cifra real podría ser aún mayor.

Quienes deseen apoyar a Miguel Ángel pueden contactar al Proyecto Corazón Valiente a través del coordinador Kiki en el teléfono 51324539.