Trump acusa a Europa de 'robar' a compañías de EE.UU. y amenaza con fuertes aranceles

Donald Trump lanzó este viernes una dura advertencia a la Unión Europea tras conocerse una nueva multa de aproximadamente 1,000 millones de dólares contra Google.

El presidente anunció el inicio inmediato de una investigación federal contra las prácticas europeas y amenazó con imponer aranceles adicionales «en el menor tiempo posible».

Trump publicó el mensaje en su plataforma Truth Social acusando a Bruselas de apuntar sistemáticamente contra grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

«La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, apunta directamente a las GRANDES compañías americanas», escribió, enumerando las sanciones que considera injustificadas.

Publicación en Truth Social

Según el presidente, la UE multó a Apple con 15,000 millones de dólares, a Meta con 3,000 millones y a Amazon con 2,500 millones, y ahora suma una nueva sanción de 1,000 millones a Google «sin explicación alguna», lo que eleva el total acumulado contra esa empresa a más de 18,000 millones de dólares.

La multa que detonó la reacción de Trump fue impuesta por la Comisión Europea el jueves, bajo la Ley de Mercados Digitales: €890 millones divididos en dos componentes: €460 millones por dar trato preferencial a sus propios servicios en Google Search, y €430 millones por restricciones impuestas a desarrolladores de aplicaciones en Google Play. Google anunció que apelará la sanción.

Apenas tres semanas antes, el Tribunal de Justicia de la UE había confirmado además la multa de €4,100 millones contra Google en el caso Android, desestimando el recurso de la compañía.

Trump calificó estas prácticas de «ilegales y altamente discriminatorias» y afirmó que comenzaron «a estos niveles tan elevados durante el primer año de la administración Biden», pero que no continuarán bajo su gobierno. «Estados Unidos no es una 'ALCANCÍA' para Europa, ni lo permitiremos», advirtió.

El presidente anunció el inicio inmediato de una Investigación 301, el mecanismo previsto en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Washington imponer aranceles u otras medidas contra países con prácticas comerciales consideradas desleales o discriminatorias.

«La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente poco ética», escribió, añadiendo que espera que se revierta el pago de las multas y que se impondrá «un arancel sustancial» a la brevedad.

El anuncio llega un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva que impone aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 países, incluida la UE, también bajo la Sección 301, con entrada en vigor desde la medianoche de este viernes. Esos bienes representan el 99,4% de las importaciones totales de EE.UU., según la Oficina del Representante de Comercio.

La Comisión Europea reaccionó con una «bienvenida cautelosa» a los nuevos aranceles comerciales, señalando que se ajustan al marco del acuerdo conjunto entre ambas partes. Su portavoz restó importancia a la amenaza vinculada a la multa a Google, asegurando que Bruselas «no está preocupada» por una posible represalia estadounidense.

El movimiento de Trump también tiene respaldo legislativo: un grupo de 25 congresistas estadounidenses instó al presidente la semana pasada a actuar contra las regulaciones tecnológicas europeas, sugiriendo explícitamente el uso de la Sección 301 si fracasaba la vía diplomática.