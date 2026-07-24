Sancionado y hackeado el ministro de Salud de Cuba

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, encadena dos golpes en menos de 48 horas: primero fue incluido en una ronda de sanciones estadounidenses el miércoles, y este viernes el propio Ministerio (MINSAP) confirmó en X que la cuenta personal del funcionario en esa plataforma había sido hackeada.

«Les informamos que el Ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. José Angel Portal Miranda, ya cuenta con su nuevo perfil oficial en X luego del hackeo de su cuenta anterior», publicó el MINSAP, que indicó que el nuevo usuario oficial del ministro es @PortalMirandaJA, en sustitución de la cuenta anterior @japortalmiranda.

El ministerio no ofreció detalles sobre los autores del hackeo ni sobre el contenido que pudo haberse publicado desde la cuenta comprometida.

El incidente en redes sociales llega un día después de que el Departamento de Estado anunciara sanciones contra Portal Miranda y el aparato de misiones médicas cubanas, que incluyeron también a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), su directora Gretza Sánchez Padrón, y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).

En total, la ronda del miércoles designó a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano.

Washington calificó las misiones médicas cubanas como una forma de «trabajo forzado» y «tráfico de seres humanos», y señaló que decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países son sometidos a esa explotación.

Publicación en X

Las medidas se amparan en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el primero de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas involucradas en represión en Cuba.

El régimen cubano rechaza la caracterización de sus misiones como trabajo forzado y las defiende como cooperación médica internacional.

Las sanciones del miércoles forman parte de una campaña escalonada de la administración Trump que arrancó en mayo con acciones contra élites del régimen, continuó en junio con entidades militares y la empresa petrolera Unión Cuba-Petróleo, y ahora apunta al núcleo del programa de misiones médicas en el exterior, una de las principales fuentes de divisas del Estado cubano.

Portal Miranda, quien ocupa el cargo desde julio de 2018, es médico, diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El funcionario ha presidido el MINSAP durante uno de los períodos más críticos del sistema sanitario cubano.

En julio de 2025 reconoció ante la Asamblea Nacional una «crisis estructural sin precedentes» en el sector y que solo se cubría alrededor del 30% del cuadro básico de medicamentos.

En febrero de 2026, Portal Miranda admitió ante la agencia AP que el sistema de salud cubano estaba al «borde del colapso».

El hackeo de su cuenta no es el primer incidente de este tipo que afecta a funcionarios del régimen en X: en enero de 2025, la cuenta oficial de la Cancillería cubana fue comprometida y utilizada para promover una criptomoneda fraudulenta llamada «Cuban Digital Coin».