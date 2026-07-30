Régimen iluminó El Fanguito tras protesta de vecinos que bloquearon la Avenida 23 en La Habana

El régimen cubano restableció el suministro eléctrico en el barrio habanero de El Fanguito pocas horas después de que sus vecinos bloquearan la Avenida 23 en la noche del miércoles, tras acumular más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas.

La protesta, captada en video, fue compartida en sus redes sociales por el rapero y activista Eliécer Márquez Duany, conocido como «El Funky». En las imágenes se aprecia a un oficial del MININT y varios policías intentando apaciguar a los manifestantes entre gritos y rechiflas, mientras los vecinos se negaban a ceder.

La respuesta del régimen fue inmediata y calculada: un liniero de la Unión Eléctrica subió a un poste, abrió una cajuela en lo alto, manipuló su interior y devolvió la luz a la zona, en lo que activistas interpretan como una maniobra para desmovilizar la protesta sin atender sus causas de fondo.

El episodio vuelve a evidenciar un patrón que se repite en Cuba: las protestas ciudadanas no resuelven la crisis estructural del Sistema Electroenergético Nacional, pero sí suelen forzar respuestas inmediatas de las autoridades, que actúan movidas por el temor a que las manifestaciones se extiendan.

Esas soluciones, sin embargo, suelen ser temporales y no corrigen las causas de fondo de los prolongados apagones que afectan a la población.

Una manifestante interpeló a un conductor que intentaba romper el bloqueo: «¡Pira, pira, que llevamos más de 24 horas sin luz! ¡Hay niños aquí llorando! ¡Pira, da la vuelta, da la vuelta!».

El Funky también denunció en su publicación que la electricidad en El Fanguito estaba siendo desviada para abastecer únicamente a ocho casas de la misma cuadra: «Le están robando la electricidad para dejársela a 8 casas de la misma cuadra y vale nombrar que en una de esas casas vive el ministro de salud pública de apellido Portal Miranda».

El ministro aludido, José Ángel Portal Miranda, fue sancionado por Estados Unidos el 23 de julio por su vinculación con el sistema de misiones médicas cubanas, según informó el Departamento del Tesoro. La denuncia del activista en relación con el funcionario no pudo ser contrastada por esta redacción.

El bloqueo de la Avenida 23 tiene un alto impacto simbólico: es una de las principales arterias de La Habana, y su corte obliga a las autoridades a reaccionar en pleno corazón de la ciudad. Los vecinos de El Fanguito cerraron la vía después de que las quejas y esperas no obtuvieran respuesta alguna del Estado.

El Fanguito es uno de los asentamientos más precarios de La Habana, ubicado junto al río Almendares en el municipio Plaza de la Revolución. La mayoría de sus viviendas son construcciones informales levantadas con materiales de oportunidad. Según la revista El Estornudo, en 2016 casi 200 de sus hogares no figuraban en el censo y solo uno estaba legalizado por el Estado, lo que ilustra décadas de abandono institucional.

La protesta se enmarca en una ola de movilizaciones que se ha intensificado a lo largo de julio y que constituye la más extensa en La Habana desde el 11 de julio de 2021. En julio se produjeron tres colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en menos de ocho días, con cortes de hasta 87 horas consecutivas en algunas provincias.

Este mismo patrón de concesión táctica ya se había visto el 26 de julio, cuando el régimen mantuvo iluminados barrios de La Habana en vísperas de una convocatoria de cacerolazo nacional, en una acción interpretada por activistas como maniobra para desmovilizar las protestas.

Este jueves también se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba por la misma causa, mientras la Unión Eléctrica había pronosticado el miércoles un déficit de 2,380 MW, equivalente a dejar sin electricidad simultáneamente al 74% de la isla en el momento de mayor demanda.