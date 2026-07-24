Periodista oficialista se burla de las protestas en Cuba: «Aquí estoy en una revuelta por el 26/7»

Yahily Hernández Porto, corresponsal del diario estatal Juventud Rebelde en Camagüey, publicó en su cuenta de Facebook una burla directa hacia los cubanos que protestan contra el régimen, aprovechando las celebraciones del 26 de julio para ridiculizar a quienes exigen cambios desde las calles.

«¡A sufrir Apátridas! Para los libertadores de sofá, los proyanquis, los apátridas y escualidos imperialistas: Aquí estoy en una revuelta por el 26/7», escribió la periodista acompañando el texto con cuatro emojis de risa.

Hernández Porto asistía al acto provincial celebrado en el Casino Campestre de Camagüey, descrito por ella como «el parque urbano más grande de Cuba», donde el régimen conmemoró el aniversario 73 del asalto al Moncada y rindió homenaje al centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Captura de Facebook / Yahily Hernández Porto

«La cita se vuelve fraternal y rebelde, histórica y emocionante, cubana y mambisa. Te queremos ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!», subrayó.

La publicación no es un hecho aislado para esta periodista.

En marzo de 2026, Hernández Porto ya había generado críticas al presentar el reverbero —cocina de emergencia improvisada— como un «símbolo de resistencia doméstica», en lugar de reconocerlo como evidencia de la crisis energética que padece la población.

El sarcasmo de la corresponsal oficialista contrasta con una realidad que el propio régimen no puede ocultar del todo: Cuba atraviesa su peor crisis desde el Período Especial, con un sistema eléctrico que opera con un déficit de entre 1,780 y 2,215 MW y apagones que superan las 30 horas seguidas en algunas zonas, afectando simultáneamente a más del 70 % del país.

En ese contexto, las protestas populares han alcanzado niveles sin precedentes.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 manifestaciones callejeras en junio, un récord histórico, mientras que Cubalex elevó la cifra a 253 manifestaciones y 319 eventos represivos durante ese mismo mes.

Las consignas han evolucionado de pedir electricidad a exigir libertad y el fin de la dictadura, mientras la respuesta del régimen ha incluido militarización, arrestos y cortes de internet.

La burla de Hernández Porto se inscribe en un patrón más amplio de propaganda oficialista que choca frontalmente con la realidad.

El acto central nacional del 26 de julio fue asignado a Pinar del Río, decisión que generó indignación masiva en redes sociales porque la provincia enfrenta apagones de más de 20 horas diarias, más de 40,000 familias sin vivienda y apenas el 63 % de los daños del huracán Ian resueltos.

En Matanzas, el primer secretario del PCC, Mario Sabines Lorenzo, celebró que su provincia fuera declarada «Destacada» en la emulación moncadista mientras admitía en su propio discurso que «a veces se suman 50, 60 horas en algunos circuitos de nuestra provincia» sin electricidad. La respuesta en redes fue inmediata: «Destacada Matanzas, ¡en los apagones!», ironizaron los usuarios.

El municipio de Holguín, designado sede provincial del 26 de julio pese a que sus residentes reciben apenas tres horas de electricidad por cada 39 o 40 de apagón, generó una reacción similar: «¿Cuáles son los logros? No corriente, no agua, no recogen la basura, por esos motivos nos ganamos la sede», escribió un usuario en redes.

Mientras la prensa estatal celebra actos y lanza consignas de «¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!», la economía cubana acumula una contracción de entre el 15 % y el 23 % desde 2019, el dólar supera los 600 pesos en el mercado informal y más de un millón de cubanos han abandonado la Isla desde 2021.