Municipio Holguín celebrará un 26 de Julio de “victorias”, entre apagones de 40 horas, escasez de agua y basura acumulada

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El municipio de Holguín fue designado este viernes como sede provincial de las celebraciones por el 26 de Julio pese a enfrentar prolongados apagones, problemas de abastecimiento de agua y acumulación de basura que han generado crecientes cuestionamientos ciudadanos.

El Buró Provincial del Partido Comunista y el Gobierno de Holguín anunciaron la elección de la capital provincial como sede del acto por el Día de la Rebeldía Nacional, que conmemorará el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y rendirá homenaje al centenario del nacimiento de Fidel Castro, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

Según las autoridades, la decisión responde a la sostenida condición de municipio superavitario, el comportamiento de las exportaciones, avances en instituciones educativas, el sobrecumplimiento de la producción de alimentos y la reducción de los índices delictivos.

Captura de Facebook/Radio Angulo

Sin embargo, el anuncio provocó una oleada de reacciones críticas entre los residentes, que contrastaron esos supuestos logros con las dificultades que enfrentan diariamente.

"¿Cuáles son los logros del municipio Holguín? No corriente, no agua, no recogen la basura, por esos motivos nos ganamos la sede", comentó un usuario en la página en Facebook de la emisora provincial Radio Angulo.

Otros cuestionaron directamente el sentido de la celebración y atribuyeron el reconocimiento a decisiones políticas más que a resultados reales.

"Sede del 26 en medio de una crisis eléctrica, alimenticia y de medicamentos", resumió otro ciudadano en redes.

La pregunta más repetida entre los holguineros fue si al menos el día del acto contarán con servicio eléctrico. La duda no es menor en una provincia donde la propia Empresa Eléctrica ha reconocido que muchos circuitos residenciales reciben apenas tres horas de electricidad por cada 39 o 40 horas de apagón.

La situación energética de Holguín refleja la profundidad de la crisis. Aunque la provincia cuenta con 383,180 clientes eléctricos y una demanda máxima de 240 MW, solo dispone de 70 MW, menos del 30 % de la capacidad necesaria.

El director general de la Empresa Eléctrica, Ruber Reynaldo González, admitió días atrás además que los ciclos constantes de desconexión y reconexión están deteriorando la infraestructura, provocando averías recurrentes en transformadores.

A la crisis eléctrica se suman denuncias por el deterioro de otros servicios esenciales. En distintos municipios se han reportado problemas persistentes con la recogida de basura, vertederos improvisados en espacios públicos, alcantarillados desbordados durante meses y una severa escasez de agua potable que obliga a numerosas familias a pagar entre 2,000 y 4,000 pesos por el suministro transportado en carretón.

Las contradicciones también alcanzan a otros territorios reconocidos durante la ceremonia. Entre ellos figura Mayarí, municipio que en las últimas semanas ha sido escenario de protestas por la falta de electricidad y agua, y donde se registraron apagones de hasta 51 horas consecutivas. Residentes de esa localidad han denunciado públicamente las precarias condiciones de vida derivadas del colapso de los servicios básicos.

Mientras las autoridades presentan la designación como muestra de avances económicos y sociales, numerosos ciudadanos interpretan la decisión como una nueva demostración de la distancia entre los discursos oficiales y la realidad que enfrentan diariamente en una provincia golpeada por la crisis energética, el deterioro de la infraestructura y la escasez de recursos básicos.