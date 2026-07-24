Te quedarás alucinando con el cuento de esta cubana en Brasil: "Sin palabras"

Una cubana residente en Florianópolis, Brasil, se quedó sin palabras cuando la amiga a quien intentó ayudar la bloqueó en redes sociales por no poder alojarla en su casa. La protagonista, identificada en TikTok como @maikelis910, lo contó todo en un video que acumula más de 16,000 vistas y que ha generado un intenso debate entre cubanos de la diáspora.

Todo comenzó cuando unas amigas desde Cuba la llamaron para preguntarle si valía la pena emigrar a Brasil. Durante la conversación, una de ellas le pidió que la acogiera en su casa hasta conseguir una renta. La cubana, que lleva dos años viviendo en Santa Catarina y trabaja como cocinera de lunes a viernes, explicó que su contrato de arrendamiento limita el número de personas en la vivienda y que simplemente no podía hacerlo.

«Yo puedo ponerme en función en buscarte una renta para cuando tú llegues tengas una renta, yo no te puedo llevar para mi casa a vivir porque las cosas aquí no funcionan así», le dijo a su amiga.

Lejos de conformarse con esa respuesta, el esposo de la amiga intervino en la llamada para desacreditar lo que la cubana estaba explicando: «No le creas todo lo que te está diciendo porque nos dijeron una cosa y ella está diciendo otra», se escucha en el video.

A pesar de eso, la protagonista mantuvo su oferta: buscarle una renta antes de que llegara y que su esposo —quien trabaja como conductor de Uber en Florianópolis— la recogiera en el aeropuerto sin ningún problema. La amiga respondió que lo pensaría. Poco después, la bloqueó.

«Yo no le dije nada malo, yo simplemente le dije cómo funcionaban las cosas, que yo la podía ayudar, que yo la podía apoyar, pero no la podía recoger en mi casa, y me bloquearon», relató visiblemente desconcertada.

En el video también desmintió uno de los mitos más extendidos entre cubanos que planean emigrar a Brasil: que allí «regalan dinero». Aclaró que existe el programa Bolsa Familia, una ayuda social para familias de bajos ingresos que requiere trámites con CPF, inscripción en el CadÚnico y registro en el sistema, y que no está disponible de forma automática para cualquier recién llegado.

La narradora llegó a Brasil por Venezuela, entrando por Pacaraima, con destino original a Curitiba, que según ella es «lo único que conoce el cubano cuando sale de Cuba». Un compatriota que conoció en el camino la convenció de ir a Florianópolis, donde una cubana ya establecida le consiguió una renta y le ayudó a instalarse. Desde entonces, dice haber devuelto ese favor a muchos otros: «A todo el que he podido ayudar lo he ayudado en este país a cambio de nada de nada».

El episodio ilustra una tensión recurrente dentro de la comunidad cubana emigrada en Brasil, donde las solicitudes de refugio de cubanos superaron las 41,900 en 2025, un 88% más que el año anterior. Entre enero y abril de 2026 se registraron otras 13,414 nuevas solicitudes, con Curitiba y Florianópolis entre las ciudades con mayor concentración de cubanos.

La protagonista cerró el video con resignación: «Dios sabe lo que hace, a quién pone y a quién quita».