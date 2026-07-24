Desgarrador reencuentro tras 17 años sin ver a su padre en Cuba

Una cubana que lleva más de una década y media fuera de la isla protagonizó uno de los reencuentros más emotivos que ha circulado en redes sociales en las últimas semanas. En un video publicado en TikTok el 12 de julio, la usuaria @nanyy2387 mostró el momento en que volvió a abrazar a su padre en Cuba tras 17 años de separación y 12 sin pisar la isla.

El clip, de apenas 28 segundos, captura el instante en que la mujer desciende de un automóvil y corre hacia su padre con la voz entrecortada. La escena, breve pero cargada de emoción, resume años de distancia forzada que la emigración cubana ha impuesto a miles de familias.

«12 años sin ir a Cuba y 17 sin poder ver a mi papá», escribió la autora en la descripción del video, sintetizando en pocas palabras el peso de una separación que abarca casi dos décadas.

Ambos se fundieron en un abrazo que no tardó en conmover a quienes lo vieron. La reacción en redes fue inmediata: el video acumuló más de 3,200 visualizaciones, 251 me gusta, 42 comentarios y siete veces compartido en poco tiempo.

El caso de @nanyy2387 no es aislado. Desde 2025, TikTok se ha convertido en el principal escaparate de estos reencuentros entre cubanos emigrados y sus familias en la isla, con separaciones que van de tres a 20 años. Entre los más resonantes de este año figura el de Pedro Solano, que abrazó a su madre tras dos décadas, y el de Yali, cuyo regreso a Cuba tras cuatro años alcanzó cerca de 710,000 visualizaciones.

El 6 de julio, otro cubano se reencontró con su hijo en la isla tras cuatro años de ausencia, en un video que superó las 24,000 visualizaciones. Y apenas días antes de que se publicara el clip de @nanyy2387, una familia cubana protagonizó otro reencuentro desconsolado que también circuló ampliamente en redes.

Detrás de cada uno de estos videos hay una misma causa: el éxodo masivo que ha vaciado Cuba de millones de personas. Solo en 2025, 245,264 cubanos abandonaron la isla, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) citados por medios internacionales, dejando la población total en 9,434,593 habitantes. Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,79 millones de cubanos habían salido ya de la isla.

Esta diáspora ha fragmentado familias durante años o décadas, convirtiendo los reencuentros —cuando finalmente ocurren— en momentos de una carga emocional que resuena profundamente en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El caso de 17 años de @nanyy2387 es uno de los más prolongados registrados en esta tendencia, y su video se suma a una galería de historias que reflejan el costo humano de décadas de crisis económica y política en Cuba.