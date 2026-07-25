Elías Amor reacciona a cubana que denuncia largas colas de jubilados en los bancos sin poder cobrar su pensión

El economista Elías Amor respondió, visiblemente emocionado, durante un programa de análisis con la periodista Tania Costa al escuchar en directo el testimonio de Maribel Fajardo, una cubana de Alamar, en La Habana del Este, que describió la situación desesperada de los jubilados de su zona, incapaces de cobrar su pensión tras días enteros de cola frente a un banco de la Zona1, que no presta servicio porque no tiene electricidad.

Fajardo intervino en el chat del programa con un mensaje que resumía una realidad que se repite en toda Cuba: «Hola, por favor no demoren tanto, pues nos vamos a morir todos los jubilados haciendo colas rectificando listas de cinco y más días. Soy de aquí de Alamar. Nunca tienen corriente. Se pasan (las trabajadoras) las ocho horas sentadas en la puerta (del banco) sin poder hacer nada y a las 3:30 pm recogen y se van. Cumplieron con sus horarios y los jubilados cayendo al piso de desmayo, con hambre, teniendo la esperanza de cobrar su pensión, tienen que irse para sus casas peor que como llegaron».

Amor respondió al testimonio con una mezcla de dolor y dureza crítica. «Lo más triste es que, señores, nos cuentan estas cosas y ustedes no se pueden imaginar lo que estando lejos de Cuba nos duele esto que están pasando nuestros compatriotas, y a mí particularmente me parten el corazón. Se los digo de verdad», afirmó el economista.

A continuación, el analista fue más directo en su juicio al señalar a los responsables. «Es una situación que es absolutamente desconocida, que no se entiende cómo es posible que esa cáfila de mampolones que dirige el régimen comunista cubano no dan un paso a un lado y dejan que otros sean los que cambien el país, que se mejore la situación económica. Es muy doloroso y lo digo, en fin, con toda sinceridad».

El testimonio de Fajardo llegó en medio del debate sobre una polémica medida del Banco Central de Cuba que propone que las Mipymes y trabajadores por cuenta propia adelanten en efectivo el pago de pensiones a los jubilados de su zona, recibiendo luego una transferencia compensatoria del Estado, que algunos protagonistas cifran en un 5% de comisión. Amor calificó la iniciativa de «ocurrencia» y «locura» y exigió su supresión inmediata.

El calvario de los jubilados cubanos frente a los bancos no es un caso aislado. Escenas de ancianos bajo el sol durante horas se han documentado de forma reiterada a lo largo de 2025 y 2026. En julio, RTVE señaló que algunos jubilados reciben pensiones de apenas 3,000 pesos cubanos, equivalentes a unos cuatro euros, tras esperar días para poder cobrarlos.

El colapso tiene raíces estructurales. Cuba cuenta con más de 1,7 millones de jubilados y el 27,6% de su población supera los 65 años, uno de los porcentajes más altos del mundo. La pensión mínima es de 4,000 pesos mensuales, menos de 10 dólares al cambio informal. En junio, el gobierno provincial de Granma admitió públicamente que no disponía de los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados, evidenciando la insolvencia del Estado para cumplir con sus propias obligaciones.

Como respuesta, la Asamblea Nacional aprobó el 18 de junio un paquete de 176 medidas económicas que incluye el esquema de pago de pensiones a través de negocios locales, pilotado desde abril en cuatro municipios de La Habana y extendido a Holguín en mayo, donde unas 20 Mipymes comenzaron a pagar a cerca de 5,000 jubilados. En julio, el Banco Central anunció la extensión nacional del esquema.

Amor resumió así su valoración del paquete oficial: «Y fíjate que han sacado 176 medidas, cada cual más absurda que la otra, y las hemos hablado aquí en este programa».