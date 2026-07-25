Con la salud de Cuba en crisis, ministro llama a garantizar «acceso universal a servicios de calidad»

El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, expuso en la XVI Reunión Ministerial de Salud de los BRICS, celebrada en la India, las cifras alarmantes del deterioro sanitario en la isla y llamó a fortalecer la cooperación internacional para garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad.

El ministro no pudo asistir presencialmente al encuentro, del 22 al 24 de julio, al que acudieron representantes de los países miembros y socios del bloque.

En su intervención grabada, explicó que la ausencia se debía a «la compleja situación que enfrenta mi país, marcada por el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el cerco energético y la permanente amenaza de una posible agresión».

Lejos de limitarse a la retórica oficial, Portal Miranda ofreció datos concretos que reflejan el colapso del sistema sanitario cubano: más de 100,000 personas aguardan una intervención quirúrgica, entre ellas 12,000 niños.

La tasa de mortalidad infantil escaló a 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos al cierre de 2025, el nivel más alto en más de dos décadas, mientras que la supervivencia de los niños con cáncer ha caído por la imposibilidad de acceder a tratamientos de primera línea.

«Detrás de esas restricciones existen rostros, pacientes, familias que sufren», afirmó el ministro ante sus homólogos del bloque.

El régimen atribuye el deterioro sanitario al embargo estadounidense y a la reinclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, decretada por la administración Trump el 21 de enero de 2025.

Sin embargo, analistas y medios independientes señalan que la crisis responde también a décadas de mala gestión, al éxodo masivo de personal médico y al deterioro estructural de la infraestructura hospitalaria.

La gravedad de la situación ha sido reconocida incluso por funcionarios del propio régimen. El viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz admitió el 3 de julio que más de 100,000 personas esperaban cirugía, y el propio Portal Miranda declaró en febrero que el sistema estaba «al borde del colapso».

Según datos de Think Global Health, en septiembre de 2025 el 69% de los 651 medicamentos esenciales de Cuba registraba desabasto, cifra que empeoró hasta el 80% de los medicamentos producidos localmente para marzo de 2026.

En contraste con ese panorama interno, Portal Miranda destacó ante los ministros del bloque que más de 16,000 profesionales cubanos de la salud trabajan actualmente en 50 países «como expresión de una cooperación Sur-Sur basada en la solidaridad».

La intervención del ministro se produjo un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. lo sancionara personalmente, junto a nueve entidades y dos personas vinculadas al sistema de misiones médicas cubanas, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026. Horas después del anuncio, su cuenta en la red social X fue hackeada.

La reunión de Chandigarh aprobó por consenso una Declaración Final que establece como prioridades la cooperación multilateral frente a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la coordinación entre organismos reguladores, la salud digital y la construcción de sistemas de salud inclusivos, además de crear una Red de TB de los BRICS y un Sistema Integrado de Alerta Temprana para enfermedades infecciosas.