Motorista grave tras chocar con un autobús Yutong en Florida, Camagüey

Un motorista quedó en estado grave la noche del miércoles en el municipio de Florida, provincia de Camagüey, luego de impactar a alta velocidad contra el lateral de un ómnibus Yutong que circulaba por la Carretera Central, según un reporte publicado en el grupo de Facebook «Accidentes Buses & Camiones».

El accidente ocurrió en la intersección de la calle Egusquiza con la Carretera Central, donde —presuntamente—, el motorista no respetó la señal de 'Pare' antes de incorporarse a la vía nacional.

Testigos presenciales, entre ellos el usuario Yasmany Morales, quien publicó el reporte, señalaron que el conductor pudo haber perdido el control de la motocicleta metros antes de llegar a la esquina, al enfrentar un bache o desnivel en el pavimento a velocidad excesiva.

«Quienes fuimos testigos del choque apreciamos que el motorista pudo haber tenido una pérdida del control del ciclo a pocos metros de la carretera central, tras encarar un desnivel o bache a una velocidad desmedida, lo que seguramente le impidió detenerse a tiempo en la citada esquina de la calle Egusquiza», relató el testigo.

Tras la colisión, vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar se organizaron para trasladar al herido al hospital más cercano.

El motorista presentaba un golpe severo en la cabeza y su estado se describía como grave al momento del traslado. No se han dado a conocer su identidad ni su evolución clínica posterior.

El siniestro se suma a una cadena de accidentes protagonizados por motocicletas y ómnibus Yutong en la provincia.

En enero de 2025, dos Yutong chocaron en la Circunvalación Oeste de Camagüey, ruta que conecta con Florida, dejando al menos dos fallecidos y más de 50 lesionados.

En abril de ese mismo año, un Yutong impactó contra una motocicleta en el Cruce de Lajas, también sobre la Carretera Central, con dos víctimas mortales.

La siniestralidad vial en Cuba alcanzó niveles alarmantes en 2025. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial difundidos en enero de 2026, ese año se registraron 7,538 accidentes, 750 fallecidos y 6,718 lesionados en todo el país, superando los 634 muertos contabilizados en 2024.

Las motocicletas y ciclomotores concentraron el 63% de los siniestros de 2025, y fueron responsables del 32% de los fallecidos y el 42% de los lesionados, según los mismos datos oficiales.

Las autoridades atribuyen la mayoría de los accidentes al factor humano —exceso de velocidad, irrespeto al derecho de vía y conducción bajo los efectos del alcohol—, aunque el deterioro de las vías, con baches y desniveles generalizados, agrava de forma sistemática la situación, como ilustra el propio testimonio del accidente en Florida.