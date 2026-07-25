Dayron Robles desvela cuál era su verdadera motivación para entrenar atletismo en La Habana

El campeón olímpico Dayron Robles confesó esta semana que cuando llegó a los equipos nacionales juveniles en La Habana, su gran sueño no era conquistar medallas: era conseguir un par de zapatillas.

Así lo reveló en un reel publicado en su cuenta de Instagram, donde narró con humor y nostalgia las carencias materiales que marcaron sus primeros pasos en el atletismo de alto rendimiento.

«¿Tú sabes cuál era mi mayor sueño cuando me iba para los equipos nacionales juveniles en La Habana? No era tener una medalla ni nada por el estilo, era tener unos tenis», arrancó el atleta guantanamero, nacido en 1986 y considerado el mejor vallista de la historia de Cuba.

Ante la imposibilidad de acceder a calzado deportivo convencional, Robles y su entorno idearon una solución artesanal: tomaron sus pinchos —las zapatillas de clavos propias del atletismo de pista—, les retiraron la suela y un vecino les consiguió la suela de unos tenis viejos, que llevaron a un zapatero para que los cosiera.

«Y el zapatero me los cosió. Y yo andaba con tremendo aguaje. Yo andaba con los últimos tenis. No había nadie que me dijera nada a mí: yo ando con los mismos que te habían costado 100 o 150 dólares, y que te habían mandado a Estados Unidos», recordó entre risas.

El resultado de aquella ingeniería improvisada duró todo un verano de voleibol, baloncesto y carreras callejeras, hasta que las zapatillas quedaron, en sus propias palabras, «explotadas».

Pero la historia no terminó ahí. Durante su primera preparación formal con el equipo nacional, Robles tuvo que afrontar una prueba de 500 metros calzando unas botas Reebok negras que se abrían al pisar.

«Que resbalaban cuando yo llegué a la curva, que cuando salí de la curva, que me quedaban 100 metros ya, yo estaba patinando», describió, evocando la escena con una mezcla de vergüenza y orgullo.

El testimonio del vallista no es un caso aislado. La precariedad material ha sido una constante en el deporte cubano que otros atletas también han denunciado.

El lanzador Aroldis Chapman relató en 2020 que cuando jugaba pelota en Cuba, ante la falta de equipamiento deportivo, le pedía guantes, spikes y otros implementos a jugadores de otros equipos, muchas veces internacionales a los que vencía en el terreno de juego.

En 2025, el luchador Mijaín López reconoció públicamente la crisis del deporte cubano por emigración, deterioro de instalaciones y falta de materiales. Ese mismo año, los apagones y la escasez de alimentos agravaron aún más una situación que el propio gobierno había reconocido en 2022, cuando admitió que más de la mitad de las instalaciones deportivas del país estaban en malas condiciones.

Pese a ese contexto, Robles alcanzó la cima del atletismo mundial. El 12 de junio de 2008, en Ostrava, estableció el récord mundial de los 110 metros vallas con 12,87 segundos, superando la marca del chino Liu Xiang. Semanas después, en los Juegos Olímpicos de Beijing, se colgó el oro con 12,93 segundos.

Su palmarés incluye además dos oros en mundiales bajo techo y una plata en el Mundial júnior de 2004. Se retiró en 2013 y desde entonces vive en El Cotorro, La Habana, dedicado a la agricultura agroecológica y a negocios de hostelería.

«Yo esas experiencias se las cuento porque de verdad forman parte del crecimiento de cada persona», cerró Robles en el video, invitando a sus seguidores a compartir sus propias historias de superación.