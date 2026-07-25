Régimen insiste en sus transformaciones capitalistas y desata burlas: «¿Avances en el horizonte? Al infinito y más allá»

El oficialista Cubadebate informó este jueves que el Consejo de Estado celebró una sesión ordinaria para analizar los supuestos avances en la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio, desatando una avalancha de burlas e ironías entre los cubanos en redes sociales.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró en la reunión, presidida por Esteban Lazo Hernández y con la presencia de Miguel Díaz-Canel, que desde aquella sesión parlamentaria se han procesado 171 propuestas y valoraciones de los diputados, se actualizó el sistema de trabajo del gobierno y se aprobaron seis decretos-leyes —cinco vinculados a la agricultura y uno modificativo del Código de Seguridad Vial.

Captura de FB/Cubadebate

La ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, precisó que el cronograma legislativo para implementar las transformaciones contempla 138 normas jurídicas en total, aunque advirtió que podrían surgir otras durante el propio proceso.

El Consejo de Estado también aprobó someter al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional —convocado para el 29 de julio— cinco proyectos de ley: el Código de Trabajo, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, la Ley de la Vivienda, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

El anuncio de «avances» llegó en un momento de particular ironía: a pocas horas de que la cadena hotelera Meliá completara su retirada total de Cuba, cerrando sus 34 hoteles en la isla por dificultades operativas, legales y financieras. Un internauta lo resumió sin rodeos: «Uf, mucho avance, imagínate que hasta Meliá se fue».

El contexto económico hace aún más difícil sostener el relato oficial: apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas, una contracción del PIB proyectada entre 6,5% y 7,2%, inflación oficial interanual de 15,89% en mayo y un tipo de cambio informal que supera los 670 pesos cubanos por dólar. «¿Qué avance? Ahh, sí, el aceite a 2.500», escribió otro usuario, mientras una vecina del reparto Las Brisas, en el Cotorro, denunció que su cuadra lleva ocho meses sin agua corriente y que los vecinos se ven obligados a comprársela a un vendedor ambulante.

El caldo de cultivo para las burlas lo había preparado el propio Díaz-Canel cuatro días antes, cuando en una entrevista con RT en Español usó la metáfora de «la utopía está en el horizonte» para responder si Cuba tiene salida a la crisis, frase que los cubanos interpretaron como una admisión de que no hay solución concreta a la vista.

Los comentarios en Facebook al artículo de Cubadebate se convirtieron en un catálogo del escepticismo popular. «Si la utopía está en el horizonte y el horizonte se adelanta 10 pasos y la utopía retrocede dos pasos, ¿con cuántas utopías Pancha plancha?», preguntó un internauta con sorna matemática. Otro fue más directo: «Lo único que se ve es ruinas y fracasos. Solo leyendo Cubadebate se ven los avances».

Las referencias a la utopía se multiplicaron como eco de las propias palabras del gobernante. «Avances en el horizonte? Al infinito y más allá. Ojalá lograran adivinar con una al menos, porque en los últimos tiempos todo les sale al revés», escribió una usuaria, en la frase que inspiró el titular de esta nota. Otra apuntó: «67 años tomando medidas utópicas que se pierden en el horizonte». Y una más, con resignación: «Avances???... ah sí claro, la limonárdica utopía es la única que avanza... un pasito pa' alante y un pasito pa' atrás».

El hartazgo con las reuniones sin resultados también tuvo su espacio. «Basta de reunión, queremos resultados y vivir como personas dignas», exigió un internauta. Otro recordó el antecedente de los Lineamientos del PCC aprobados en 2011: «Eso me recuerda a los linea-'miento': 10 años hablando caca y por gusto y pa' na».

El régimen prometió aplicar 121 de las más de 170 transformaciones antes de que terminara julio, con prioridad para jubilados y personas vulnerables, en lo que presenta como el mayor paquete de reformas en décadas. Para los cubanos que llevan meses sin agua, sin luz y sin poder comprar aceite, esos avances siguen estando, como la utopía, en el horizonte.