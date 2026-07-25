Laritza Camacho sobre el régimen: «Las medidas que toman es para que ellos se parapeten en el poder y su lujo»

La locutora cubana Laritza Camacho publicó en Facebook una reflexión en la que convierte el lema propagandístico del régimen «Siempre es 26» en evidencia de su propio fracaso, a vísperas del aniversario 73 del asalto al Moncada.

Camacho no necesita muchas palabras para desmontar la consigna: «Lo han repetido hasta el cansancio. Y lo que te están diciendo es que todo es igual, que nada cambia y pretenden que todo siga tal cual».

La presentadora de la radio y la televisión cubana apunta directamente a la hipocresía del gobierno: mientras llena plazas con altavoces y consignas, la población padece las consecuencias del sistema eléctrico colapsado.

«Han llenado las plazas y tus megawatts se escapan por los altavoces de cada consigna. El ladrón de los breakers también está gritando que siempre es 26», escribe Camacho, tras denunciar el robo masivo de interruptores automáticos y relojes contadores eléctricos, un fenómeno que muestra el caos en el país.

Mientras la crisis energética golpea Cuba, el gobierno se prepara para el acto central del 26 de julio en Pinar del Río, provincia que arrastra más de dos años sin servicio regular de agua potable en varios municipios, cortes eléctricos de 30 horas y un brote de hepatitis A registrado en junio.

El régimen movilizó a un centenar de trabajadores para restaurar el Teatro Milanés en tiempo récord con vistas al acto político, pero no destinó recursos para resolver la crisis de agua, luz o salud del territorio.

Laritza también desmonta las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen en junio, que incluyen la apertura a mipymes sin límite de trabajadores, la posibilidad de que una persona sea titular de más de una empresa privada y la autorización de banca privada.

Para la locutora, la apertura es una fachada: «Todas las medidas que toman es para que ellos y los suyos se parapeten en el poder y su lujo».

«Particular significa de ellos. Tiras de un hilo y los encuentras», sentencia.

Captura de Facebook / Laritza Camacho

La reflexión llega en un momento de máxima tensión social.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 manifestaciones callejeras en junio, un récord histórico, mientras Cubalex elevó la cifra a 253 manifestaciones y 319 eventos represivos ese mismo mes.

Frente a quienes aplauden o esperan un cambio que no llega, Camacho lanza una advertencia sin rodeos: «Si decides posponer tu vida pensando que mañana es otro día, estás perdiendo el tiempo. El horizonte te lleva un buen tramo de ventaja. El mundo se mueve a 5G y tú no tienes ni conexión, ni breakers, ni dinero para reponer lo que te roban los ladrones, ni un puñetero día que no sea 26».

No es la primera vez que la locutora confronta al régimen con esta claridad.

El 11 de julio pasado escribió en la misma red social: «Estoy en contra del gobierno cubano porque el gobierno cubano está contra Cuba».

La economía cubana acumula una caída de entre el 15 % y el 23 % desde 2019-2020, y la CEPAL proyecta un desplome adicional del 6,5 % para este año.