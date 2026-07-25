Vecinos de Cárdenas atrapan y atan a un presunto ladrón

Residentes del reparto Fructuoso Rodríguez, en Cárdenas, tomaron la justicia en sus manos al capturar y retener a un presunto ladrón en el quinto piso del edificio 19, ubicado al doblar de Las Brujitas, frente al Rent a Car, según reportó el periodista Christian Arboláez en Facebook.

Una foto del hecho muestra a un hombre joven con tatuajes visibles en brazos y piernas, sentado en el suelo con las manos atadas con una cuerda y rodeado de vecinos de pie.

Captura de Facebook / Christian Arboláez

«Fueron los propios vecinos quienes lograron atraparlo, mientras que las autoridades aún no han llegado al lugar», precisó Arboláez.

Un video grabado poco después muestra el momento en que un agente de la Policía llega al lugar, desata al sujeto y se lo lleva detenido, mientras alrededor los vecinos observan.

«Es lo que me jode a mí, un chamaco joven. Lúchala, limpia calles. Yo estoy limpiando calles y tengo 60 años», dijo uno de los presentes.

La escena se repite con una frecuencia que ya no sorprende a nadie en Cuba: ciudadanos que, hartos de esperar una respuesta policial que no llega, inmovilizan por cuenta propia a quienes los amenazan.

En octubre de 2025, fue detenido en Cárdenas un hombre que confesó nueve robos en el municipio y tenía antecedentes por hurto y robo con violencia.

En diciembre de ese mismo año, dos encapuchados asaltaron una vivienda en Boca de Camarioca, hirieron gravemente a un matrimonio y se llevaron 135,000 pesos cubanos, 4,000 dólares, joyas y celulares.

En febrero de este año, el robo de una estación de energía a plena luz del día desató indignación en redes sociales.

En abril, se reportó un asalto a mano armada en una fábrica de helados. Y en mayo, un hombre fue asesinado dentro de su propia vivienda en el municipio.

El patrón de la «justicia vecinal» tampoco es exclusivo de Cárdenas.

En abril, residentes de Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, capturaron a un joven armado con un machete antes de que llegara la Policía.

En mayo, vecinos del reparto Modelo en Camagüey amarraron a un hombre sorprendido intentando robar en una vivienda. La dinámica es siempre la misma: los ciudadanos actúan porque no confían en que las autoridades lleguen a tiempo.

Los números respaldan esa desconfianza. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115 % frente a 2024 y del 33 7% respecto a 2023.

Los robos fueron el delito más frecuente, con 1,536 casos. Matanzas, la provincia donde se ubica Cárdenas, encabezó el ranking nacional con 503 delitos verificados.

El régimen reconoció en julio de 2025 que la criminalidad seguía siendo alta y que la población estaba insatisfecha, aunque insistió en que sus cifras mostraban una tendencia a la baja.

Fuentes independientes apuntan a una causa estructural: la Policía concentra recursos en la represión política mientras la seguridad ciudadana se deteriora, y hasta un 20% de los efectivos habrían abandonado el cuerpo en el último año.

Este mes, el actor cubano Luis Alberto García alertó públicamente sobre el auge de la delincuencia en la Isla, sumándose a un coro de voces que el régimen prefiere ignorar. Mientras tanto, en Cárdenas, son los vecinos quienes siguen haciendo el trabajo que las autoridades no hacen.