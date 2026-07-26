Funcionario de la delegación cubana intenta restarle importancia a deserción de un atleta en Santo Domingo

Oscar Sánchez Serra, director del periódico deportivo Jit y representante oficial de la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, confirmó este sábado la deserción del portero Moisés David Torres Puig, aunque intentó presentar el hecho como una decisión exclusivamente personal, sin implicaciones políticas ni sociales.

En declaraciones al diario dominicano El Día, Sánchez Serra reconoció que el joven abandonó la delegación, pero rechazó cualquier interpretación que vincule su salida con las condiciones de vida en Cuba o con una situación de vulnerabilidad.

«Es el portero del equipo de hockey sobre césped. Y se apartó de la delegación cubana», afirmó el funcionario, quien sostuvo que este tipo de casos forman parte de los procesos migratorios que ocurren en diferentes países.

Sánchez Serra insistió en que el deportista viajó a República Dominicana con todas sus necesidades cubiertas por el Estado cubano.

«Ese muchacho ha venido aquí con todas sus condiciones de alimentación. Ha venido garantizado por el Gobierno cubano. Y el muchacho no es un mendigo. El muchacho es bien preparado, pero que ha decidido, en orden personal, cambiar su proyecto de vida», declaró.

Sin embargo, la versión oficial contrasta con el llamado de auxilio realizado horas después por la familia del atleta. El hermano de Torres Puig pidió públicamente ayuda al periodista Magdiel Jorge Castro al asegurar que el joven había quedado solo tras abandonar la delegación y que carecía de documentos.

«Por favor, este es mi hermano. Se llama Moisés Torres Puig. No tiene a nadie ni pasaporte. Por favor, apoyarlo», escribió el familiar.

Durante la entrevista, Sánchez Serra también negó que el guardameta pudiera enfrentar represalias si decidiera regresar a Cuba.

«No, ni para un deportista, ni para un ciudadano. Hay muchos ciudadanos que están repatriados», aseguró, aunque precisó que quienes regresan son sometidos a evaluaciones médicas.

Torres Puig, de 21 años y natural de Las Tunas, era el segundo portero y el jugador más joven de la selección masculina cubana de hockey sobre césped. El viernes 24 de julio se convirtió en el primer deportista cubano que abandona la delegación durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, incluso antes de la ceremonia oficial de inauguración.

Según relató el propio atleta en un audio difundido tras su salida, aprovechó un momento en que el equipo asistía como espectador a un partido de la selección femenina para ejecutar un plan cuidadosamente preparado.

«Estaba muy nervioso por si me descubrían. Yo sentía que sospechaban de algo, pero mandé a pedir hielo diciendo que me había dado un golpe con una pelota en el entrenamiento, y eso calmó un poco las cosas», contó.

El joven explicó que luego salió al pasillo con el pretexto de desechar el hielo, donde una persona que lo esperaba le entregó ropa de civil. Tras cambiarse, ambos caminaron fuera del estadio hasta abordar un vehículo de transporte privado.

«Luego dije que iba a botar el hielo en un latón que estaba en el pasillo del estadio, y fue cuando logré irme con la persona que me sacó del lugar. Intercambiamos ropa y salimos caminando hasta que llegó el Uber», detalló.

La salida de Torres Puig ocurre en medio del continuo éxodo de deportistas cubanos durante competencias internacionales. Apenas unos días antes, nueve de los doce integrantes de la selección cubana de canotaje abandonaron la delegación mientras participaban en una Copa del Mundo en Montreal, Canadá, la mayor deserción registrada en la historia de esa disciplina para el deporte cubano.

Cuba participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo con una delegación de 504 atletas distribuidos en 42 disciplinas y el objetivo oficial de terminar entre los tres primeros países del medallero. El torneo masculino de hockey sobre césped se disputa entre el 26 de julio y el 4 de agosto, por lo que la selección cubana afrontará la competencia con un portero menos.