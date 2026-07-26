"Más comida, más sueños y más regresos": La reflexión de un escritor cubano sobre el 26 de Julio

Luego de que el régimen conmemoraba este domingo el 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada con un acto oficial en Pinar del Río, el escritor cubano Yanier H. Palao publicó una reflexión en redes sociales que ofrece una mirada radicalmente distinta sobre el significado de esa fecha para la Cuba actual.

En un texto compartido en Facebook, el autor transita del recuerdo personal al desencanto político para concluir con un deseo que conecta con el anhelo de muchos cubanos dentro y fuera de la isla: dejar atrás la épica revolucionaria y construir un país donde la prioridad sea vivir mejor.

Palao, nacido en Holguín en 1981 y residente en Quito, Ecuador, recordó una visita que realizó años atrás a la Ciudad Escolar 26 de Julio, en Santiago de Cuba, antiguo Cuartel Moncada convertido en uno de los principales símbolos de la Revolución.

«En aquel entonces, el mito de la Revolución ya había disminuido en mí, casi no existía, pero sentí emoción al estar en ese lugar, parte de la historia de Cuba. Santiago de Cuba siempre emociona», escribió.

Sin embargo, esa emoción da paso rápidamente a una valoración crítica del legado revolucionario.

«Lo que fue esperanza se ha convertido en decepción. Lo que fue rebeldía ahora es traición, lo que fue un acto heroico se ha transformado en desgracia, hambre, miseria, muertes, presos, desesperación, como si en lugar de una revolución empezara progresivamente una maldición», afirmó.

El escritor propone además un cambio de referencia simbólica para el país. En lugar del 26 de julio, considera que el 11 de julio de 2021 —fecha de las históricas protestas populares en toda la isla— representa una esperanza de futuro para Cuba.

«Ojalá muy pronto tengamos otra fecha que celebrar, por ejemplo, el 11 de julio», escribió.

La publicación concluye con una imagen que resume el país que desea.

«Ojalá muy pronto Cuba no tenga tanta heroicidad, sino más comida, más sueños, más regresos, y que todos podamos bailar juntos bajo un sol implacable al ritmo de una conga, ya sea en Santiago de Cuba o en La Habana.»

Captura de Facebook/Yanier H Palao

La reflexión fue publicada después de que Miguel Díaz-Canel encabezara el acto central por el aniversario del Moncada, donde volvió a responsabilizar a Estados Unidos de la crisis que vive la isla y apeló a «la inventiva, la creatividad y la alegría del pueblo cubano» como respuesta a las dificultades económicas.

Las palabras de Palao también coinciden con una jornada marcada por nuevos problemas en el sistema eléctrico. La termoeléctrica Antonio Guiteras salió del Sistema Electroenergético Nacional durante la madrugada de este domingo, en otro episodio de la crisis energética que afecta al país.

El humorista Ulises Toirac también reaccionó a la fecha con ironía al publicar la frase «siempre es 26», en alusión a los apagones y a la permanencia de las dificultades que enfrentan los cubanos.

Palao cerró su mensaje con otra reflexión sobre el futuro de la isla, expresando su deseo de que el próximo gran símbolo nacional no esté asociado a una nueva épica revolucionaria.

«Con el tiempo, el mito que muere dará paso a otro mito de esperanza para Cuba, que ojalá no sea tan mítico, ni tan revolucionario, ni tan emancipador, y que no sea ejemplo de nada», concluyó.