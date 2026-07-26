“Están acabando con el soterrado de La Habana Vieja”, denuncian cubanos ante los frecuentes cortes de electricidad

Vecinos de La Habana Vieja denunciaron en redes sociales que los apagones repetidos están destruyendo de forma irreversible el sistema eléctrico subterráneo en esa zona de la capital cubana, una infraestructura de décadas considerada históricamente demasiado frágil para ser desconectada.

La alarma ciudadana se disparó, tras una publicación en el canal de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana, por parte del usuario Gelkis Ortiz, quien advirtió que "están acabando con el soterrado de La Habana Vieja".

Explicó que "todos los días aumentan el tiempo ya sea por emergencia, por disparos o por lo que se les ocurra, lo peor es que están destruyendo una infraestructura que no tienen como recuperar, en cualquier momento no lo pueden volver a encender".

Captura de Facebook/Gelkis Ortiz

Al mismo tiempo compartió como evidencia dos imágenes que muestran el registro eléctrico ubicado en la intersección de las calles Lamparilla y Villegas, "achicharrado y como pueden ver ya considerado basura", en referencia a la montaña de desechos acumulada alrededor.

"Ellos saben que los soterrados de Habana Vieja y Centro Habana son muy viejos y están en muy malas condiciones y los siguen apagando, después son más graves los daños colaterales, daños que ellos no tienen como reparar ya, en cualquier momento explotamos todos", escribió una residente entre las decenas de comentarios que suscitó la publicación.

El peligro que más inquieta a los vecinos es la combinación de cables eléctricos deteriorados con tuberías de gas también subterráneas.

"El problema va a ser cuando una chispa del soterrado conecte con uno de los tantos salideros del gas que también es soterrado", advirtió otro comentarista, mientras un tercero resumió el temor colectivo con una frase escueta: "En cualquier momento vamos a volar".

Varios residentes recordaron que el propio Eusebio Leal (1942-2020), Historiador de La Habana, advirtió sobre este riesgo.

"Eusebio Leal lo dijo un día en el año 2020... ese señor dijo en un pleno que el soterrado era intocable y no porque él no quisiera apagarlo sino por la infraestructura, pero bueno, ya no está Leal pues a gozar. A nivel mundial ningún soterrado es apagable, pero a esta altura quién le pone el cascabel al gato", lamentó una usuaria, en una reflexión que conecta el deterioro del Centro Histórico con el legado truncado del historiador.

Otro vecino describió el estado de abandono de los registros eléctricos: "Prácticamente todos están sin puertas, la mayoría sirve de sanitario al aire libre a cualquier hora del día... es increíble que todavía no se haya electrocutado nadie en ellas".

Una residente que vive en el municipio de Playa, pero con familiares en La Habana Vieja, resumió la dimensión del riesgo: "No estamos hablando de postes, estamos hablando de cables soterrados, donde pasa agua y gas que aunque estén aislados, con solo la falla de uno de ellos es una bomba de tiempo".

El antecedente que más circula entre los comentarios es un incendio ocurrido bajo las calles Zanja y Belascoaín, en Centro Habana, que fue tan intenso que derritió el pavimento.

La afectación tampoco se limita a La Habana Vieja y parte de Centro Habana, pues ocurre un tanto "con el del (reparto) Camilo (Cienfuegos). Hoy unos edificios con luz, otros apagados, se encendía una parte y se apagaba la otra. Cuando terminen de desbaratarlo no sé con qué lo van a arreglar", señaló otra vecina.

El contexto energético explica la magnitud del problema. El 2 de julio, la Empresa Eléctrica desconectó la Zona Soterrada de Habana Vieja por "emergencia en la generación nacional", con un déficit que ese día alcanzó los 2,100 MW.

El 6 de julio se produjo el tercer apagón nacional de 2026 y el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, lo que obligó a la Empresa Eléctrica de La Habana a abandonar el sistema de gestión de apagones por bloques y adoptar uno por circuitos de forma acelerada.