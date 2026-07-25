“Si Eusebio Leal resucita se vuelve a morir”, lamentan cubanos mientras la basura devora la obra del historiador en La Habana Vieja

Un video difundido el miércoles en Facebook muestra la esquina de Ánimas y Monserrate, en La Habana Vieja, convertida en un vertedero a cielo abierto, con enormes montículos de bolsas, cartones y desechos acumulados frente a edificios coloniales deteriorados en el Centro Histórico capitalino.

Las imágenes, grabadas desde la acera frente al edificio Balaguer, a espaldas del Museo de Bellas Artes, muestran una acera de concreto rota, cubierta de residuos que llevan días sin recoger, al igual que un contenedor de basura completamente derretido por el fuego.

El video acumula casi 47,500 reproducciones y más de 140 comentarios en la red social, con reacciones que oscilan entre la indignación y la resignación.

El contraste con el pasado reciente es brutal. Durante casi cuatro décadas, el historiador Eusebio Leal (1942-2020) transformó el Centro Histórico en un referente mundial de conservación urbana, mediante el rescate de cientos de edificios, plazas y palacios coloniales desde que asumió la dirección de la Oficina del Historiador de la Ciudad en 1981.

En 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el Centro Histórico de La Habana Vieja Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En 2016, La Habana recibió el título de “Ciudad Maravilla del Mundo Moderno”, elegida en un concurso anual que convoca la fundación suiza New7Wonders.

Asimismo, en 2020, la compañía canadiense de viajes online, Flight Network, consideró a la capital del mayor archipiélago del Caribe entre las 50 ciudades más bellas del mundo.

Apenas seis años después del fallecimiento de Leal, muchas de las calles restauradas aparecen sepultadas bajo toneladas de basura sin recoger.

Los cubanos que comentaron el video no ocultaron su malestar. "Si Eusebio Leal resucita se vuelve a morir", escribió una usuaria.

Otro resumió la escena con una sola frase: "Miren la capital de Cuba, qué horror". Un tercero fue más categórico. "Así está toda La Habana en todos sus municipios".

La crisis de recolección de basura en La Habana ha dejado operativos apenas 44 de 106 camiones recolectores por falta de combustible, lo que genera hasta 23,814 metros cúbicos de residuos sin recoger cada día.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció en diciembre de 2025 que no puede limpiar la capital ni pagar dignamente a los barrenderos.

En varias ocasiones, jóvenes del Servicio Militar han sido fueron movilizados para recoger basura con palas y sacos, sin que la situación mejorara de forma sostenida.

La crisis no se limita a La Habana Vieja. Días atrás, un incendio consumió parte del basurero acumulado en la esquina de 15 y K, en El Vedado, a metros de la sede nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Asimismo, la esquina de Monte y Águila, en Jesús María, fue denunciada como otro vertedero improvisado con el mismo patrón de acumulación.

Las consecuencias sanitarias son graves. Cuba cerró 2025 con al menos 81,909 casos de dengue y chikungunya y 65 fallecidos oficiales, brote que The New York Times vinculó directamente a la crisis de basura.

El historiador Julio César González Pagés describió la situación sin rodeos. "La Habana entre basureros y heces fecales llega el verano con poca agua, higiene y medicamentos reviviendo lo peor de su época colonial", sostuvo en una reciente reflexión González Pagés en la cual estableció un paralelismo con 1735, cuando las autoridades coloniales ordenaron por primera vez la limpieza sistemática de las calles habaneras.