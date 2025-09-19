Crisis ganadera en Cuba: Villa Clara perdió más de 15,000 animales en solo un mes

La ganadería cubana arrastra un declive sostenido, con un sector campesino y cooperativo cada vez más golpeado

La provincia de Villa Clara perdió en agosto más de 15,000 reses, un desplome que golpea la producción de leche y carne y confirma el deterioro sostenido de la ganadería cubana en medio de carencias de agua, forrajes, genética y medicamentos.

El retroceso no es nuevo. Hace una década la provincia contaba con más de medio millón de cabezas de ganado, y se posicionaba como la segunda con más animales en el país, por detrás de Camagüey; pero hoy los rebaños se reducen entre muertes, robos y sacrificios ilegales.

Solo en los primeros ocho meses del año murieron 8,887 terneros, casi el 29 % de los 31,000 nacimientos registrados, lo cual compromete la reposición futura, reconoció el periódico oficial Vanguardia.

Entre las causas figuran la falta de pastos y forrajes, el agotamiento de fuentes de agua, la sequía y la carencia de insumos veterinarios. A ello se suman el deficiente manejo de los rebaños, la ausencia de programas de mejoramiento genético y la casi nula aplicación de inseminación artificial, tanto en el sector privado como en el estatal.

La crisis arrastra a campesinos y cooperativas, que concentran el 86% del ganado y son los más golpeados por las muertes y los hechos delictivos.

Los bajos estímulos, la falta de suministros básicos —como sales minerales, mieles o bagacillo— y el abandono de prácticas forrajeras multiplican la precariedad, apuntó la fuente.

Lejos de revertirse, el derrumbe ganadero se profundiza y confirma un declive que amenaza con borrar en la memoria de los cubanos el recuerdo de la carne y la leche como parte habitual de la dieta.

Llama la atención que el sistema ganadero en Camagüey también pierde miles de animales por muertes, sacrificios ilegales y mal manejo. Solo en 2024, se registraron casi 58,963 muertes y 7,143 sacrificios clandestinos.

“El año pasado, entre hurto, sacrificio y muertes por otras razones, se perdieron las vacas equivalentes a las de un municipio. Si esa tendencia continúa, en 15 años aproximadamente no habrá ganadería en Camagüey, y mucho menos leche“, alertó en junio el diario oficial Granma.

Asimismo, la producción de leche en Camagüey sigue en caída libre y todo indica que 2025 cerrará con un déficit de más de un millón de litros respecto al plan anual y también en comparación con 2024, un año que ya había registrado cifras muy por debajo de lo esperado, confirmaron autoridades del sector.

Por su parte, la ganadería en Las Tunas muestra un panorama desolador marcado por el incumplimiento de los planes productivos, el desvío de recursos y la deficiente gestión en la alimentación animal.

La ganadería cubana atraviesa una severa crisis, con la pérdida acumulada de más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, según datos oficiales presentados en julio por el Ministerio de la Agricultura (MINAG), durante el trabajo en comisiones previo al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la exposición del director general de Ganadería, Arián Gutiérrez Velázquez, se informó que al cierre de 2024 la masa ganadera en el país era de apenas tres millones de animales, lo que representa una disminución de cerca de 400,000 cabezas respecto al año anterior.

La tendencia descendente no solo se debe a factores naturales como la mortalidad, sino también a problemas estructurales graves, como el hurto y sacrificio ilegal, que solo en el último año afectó a más de 27,000 animales, entre vacunos y equinos.

En 1956, la población de Cuba era de 6,676,000 personas. El cebú era la raza predominante en los potreros cubanos, con seis millones de cabezas de ganado, lo que equivalía aproximadamente a 0,90 reses por habitante.

Esto sin contar el ganado menor, que sumaba un total de 4,280,000 ejemplares, incluyendo 500,000 equinos, 3,4 millones de cerdos y 200,000 ovinos, entre otros.

