Cubana habla de la carne de res prohibida en la isla, pero los comentarios se fueron por otro detalle

Un video de la creadora de contenido El Vlog de Sary abrió un debate sobre las restricciones para consumir carne de res en Cuba, aunque buena parte de la conversación en redes sociales terminó desviándose hacia otros protagonistas inesperados: la forma en que cocinó los bistecs, la cantidad de aceite utilizada y un gato que aparece durante la grabación.

El reel, publicado en Facebook, supera las 74,800 reproducciones y comienza con una frase que resume la percepción de muchos cubanos sobre este alimento: «Cuando veas a un cubano comiendo carne de res, felicítalo porque se está dando un lujo».

Mientras prepara varios bistecs, Sary explica que durante décadas el sacrificio ilegal de ganado bovino ha estado severamente castigado en Cuba y que la carne de res sigue siendo un producto de difícil acceso para la mayoría de la población, al comercializarse principalmente en establecimientos que venden en divisas o bajo estrictas regulaciones.

Sin embargo, muchos usuarios centraron su atención en otro aspecto del video.

«Medio sartén de grasa arriba. El colesterol… aquí que el aceite sobra solo embarramos el sartén», comentó un internauta.

Otro cuestionó la forma de cocinar la carne: «Esa carne no se hace así… ya vemos que casi nunca la comes ni prepararla sabes».

El humor tampoco faltó entre las reacciones. «Por cada bistec que freíste de esa manera murió un cubano», escribió un usuario, mientras otro dejó una de las frases más compartidas de la publicación: «La carne de res en Cuba se llama tilapia de potrero».

La expresión, utilizada de forma irónica en redes sociales, refleja hasta qué punto la carne de res se ha convertido en un alimento excepcional para buena parte de los cubanos.

Otro protagonista inesperado fue el gato que aparece durante el video. Varios comentarios dejaron de lado el tema principal para preguntar por el animal. «Espero que el gatito comió hoy», escribió una seguidora. «¡Qué hermosura de mishi!», añadió otra.

Más allá de las bromas, el video pone sobre la mesa una realidad conocida en Cuba. Desde 1963, el sacrificio de ganado bovino sin autorización estatal ha estado sujeto a fuertes restricciones legales. El Código Penal vigente contempla penas de cuatro a diez años de prisión por el sacrificio ilegal de ganado ajeno y de tres a ocho años por el tráfico de esa carne. Solo en 2024, 1,615 personas fueron sancionadas por delitos relacionados con el ganado bovino, de las cuales el 90 % recibió penas de privación de libertad.

La propia Sary reconoce que en los últimos años se han flexibilizado algunas normas para determinados productores.

«Algunos campesinos pueden sacrificar y vender alguna que otra res bajo determinadas autorizaciones, pero eso no significa que la carne de res sea un alimento al alcance de todos», afirma en el video.

Aun así, el acceso continúa siendo limitado. En el mercado informal, los precios de la carne de res siguen fuera del alcance de muchos hogares, en un contexto de inflación, bajos salarios y escasez de alimentos.

La publicación se suma a otros contenidos virales sobre la alimentación en Cuba. En mayo, otro video titulado «¿Dónde está la carne?» acumuló más de 351,000 reproducciones al mostrar, con humor, un plato de arroz en el que la carne apenas podía distinguirse.

Entre chistes sobre el aceite, consejos de cocina y elogios al gato, un comentario terminó resumiendo el trasfondo del debate: «Una triste verdad, ir a prisión por adquirir comida».