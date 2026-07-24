¡Agarrados con las manos en la masa!: Cinco detenidos mientras sacrificaban tres reses en Matanzas

Ganadería en Cuba (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Cinco hombres fueron sorprendidos en flagrancia mientras sacrificaban ilegalmente tres reses en el Consejo Popular La Marina, en la calle Obispo Final del municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Los detenidos, identificados como Lázaro Otoniel, Fernando, Yuniel, Ramiro y Yunieskys, permanecen recluidos en la estación policial de Cárdenas tras ser arrestados en el acto.

En el operativo, los agentes decomisaron 202.5 kilogramos de carne, tres cuchillos, un machete y una mocha.

Las tres reses sacrificadas pertenecían a campesinos de la zona, según el reporte oficial del operativo.

La carne incautada fue entregada a la Cochiquera «José Paz Borroto» para, según las autoridades, «garantizar que vuelva al circuito productivo».

El caso se suma a una cadena de detenciones por el mismo delito en Matanzas durante los últimos meses.

En enero último, dos hombres fueron arrestados en esa provincia con varias libras de carne de res, huesos y vísceras vinculadas a sacrificio ilegal, y en abril, un hombre fue detenido en Perico acusado de robar y sacrificar ilegalmente un ternero.

Matanzas es una de las provincias con mayor incidencia de este delito en Cuba. Según datos de Radio 26, en 2024 la provincia reportó 12,459 cabezas de ganado perdidas por hurto y sacrificio ilegal, unas 1,500 más que en 2023.

El marco legal que enfrentan los cinco detenidos es severo. El artículo 316 del Código Penal vigente desde 2022 (Ley 151/2022) establece penas de cuatro a diez años de privación de libertad para quien sacrifique ganado mayor ajeno, y de tres a ocho años para quien trafique carne de ganado sacrificado ilegalmente.

En 2024, más de 1,615 personas fueron sancionadas en Cuba por delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado y el tráfico de carne, y el 78% recibió penas de hasta 15 años.

El telón de fondo es una crisis ganadera estructural que se ha agravado de forma sostenida.

Desde 2019, Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno, según datos oficiales del Ministerio de la Agricultura divulgados en julio de 2025, y al cierre de 2024 el hato nacional se situaba en torno a tres millones de animales, casi 400,000 menos que el año anterior.

La escasez de piensos, insumos veterinarios y forrajes, combinada con la desmotivación de los productores ante décadas de políticas agrarias fallidas, explica en gran medida por qué el hurto y sacrificio ilegal de ganado se ha convertido en un fenómeno extendido en toda la isla, a pesar de las campañas de represión y las penas cada vez más duras.