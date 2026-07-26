Díaz-Canel posa para las fotos junto a niños en Pinar del Río

Miguel Díaz-Canel recorrió este sábado varios puntos de Pinar del Río en una visita oficial enmarcada en los preparativos del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el momento más difundido por la maquinaria propagandística del régimen fue su aparición junto a un grupo de niños durante la inauguración de un hogar infantil.

La cuenta oficial de Presidencia Cuba en Facebook presentó la jornada bajo el título «Pinar del Río en el centro de la agenda presidencial: Un recorrido por el desarrollo y la sensibilidad social», con imágenes del mandatario cortando una cinta roja acompañado de menores vestidos con pulóveres blancos que llevaban el lema «Mi Moncada es la Patria».

Captura de FB/Presidencia Cuba

El hogar inaugurado lleva el nombre «Hermanos Saíz» y, según el oficialismo, ofrecerá protección a 25 niños en situación de riesgo que no cuentan con responsabilidad parental.

Las fotografías muestran a Díaz-Canel sonriendo en medio de los menores, en una puesta en escena que el régimen describió como prueba de su «compromiso con la infancia» y de las «prioridades sociales del país», sin que ninguna publicación oficial mencionara la grave crisis humanitaria que atraviesa la niñez cubana.

Esa crisis tiene cifras concretas: según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 48,5 % de los escolares cubanos de entre seis y 11 años no recibe una comida ni una merienda en sus centros educativos. Por su parte, UNICEF estima que el 9 % de los menores de cinco años en Cuba padece pobreza alimentaria infantil severa.

La mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, el nivel más alto en más de dos décadas, y el Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias de trabajo y mendicidad infantil en 2025.

El uso de imágenes de niños en actos políticos responde a un patrón documentado del régimen, especialmente en fechas conmemorativas. Díaz-Canel ha recurrido a esta fórmula en múltiples ocasiones, desde encuentros con pioneros en el Palacio de la Revolución hasta publicaciones en el Día de los Niños, siempre con un telón de fondo ideológico.

Más allá de la inauguración del hogar, la agenda del mandatario incluyó una visita al parque solar fotovoltaico «Santiago Miguel Cabañas Perojo», de 21 megawatts, en el municipio de Consolación del Sur, con el que suman doce los parques operativos en la provincia, y un recorrido por la finca de la tabaquera Isabel Cristina Barbosa Díaz, quien transformó tierras cubiertas de marabú en áreas productivas con riego solar y logra un 70% de tabaco de calidad exportable.

El contraste entre esa apuesta solar y la realidad eléctrica de la provincia es elocuente: Pinar del Río quedó completamente a oscuras el 12 de marzo de 2026 por una avería en la línea de transmisión desde Mariel, y en los meses recientes el déficit de generación eléctrica en Cuba ha superado frecuentemente los 2,000 MW, pese a los 133 parques solares instalados en todo el país.

Díaz-Canel también rindió tributo a los mártires Luis y Sergio Saíz Montes de Oca en el monumento a la entrada de la Universidad pinareña, donde entregó carnets de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba a jóvenes y trabajadores del territorio.

Pinar del Río fue designada sede del acto central nacional del 26 de julio por el Buró Político del PCC el 27 de junio de 2026, siendo la cuarta vez que la provincia acoge esa ceremonia desde 1959. La plaza de la Revolución pinareña fue acondicionada con iluminación, vallas y montaje técnico dedicados a Fidel y Raúl Castro, mientras en redes sociales los cubanos cuestionaban el uso propagandístico de los niños en el contexto de una crisis humanitaria sin precedentes.