El plan de almuerzo de los trabajadores cubanos, según Lindoro Incapaz

El humorista cubano Reuel Remedios, conocido como Lindoro Incapaz, publicó un nuevo sketch en Facebook en el que su personaje —un dirigente empresarial corrupto y bravucón— dicta la nueva «ficha técnica» del almuerzo para los trabajadores cubanos: un menú compuesto íntegramente de marabú.

El video, titulado «A comer lo que se...», acumula miles de reproducciones y reacciones, y en poco más de dos minutos logra lo que ningún informe oficial ha conseguido: retratar con precisión la doble moral del sistema cubano.

El personaje abre la escena con su habitual solemnidad burocrática, en llamada telefónica: «Usted sabe que yo soy un cuadro que siempre he cumplido estrictamente con la calidad que nos caracteriza las tareas que vienen de más allá, de más acá». Acto seguido, explica que salió «en el carro de los trabajadores» a recorrer la autopista nacional para inspeccionar la producción agrícola, y que sobre esa inspección se basa la nueva propuesta alimentaria. La justificación es impecable en su lógica absurda: «Lo único que veo es marabú. A la izquierda, marabú. A la derecha, marabú. En el medio de la autopista, marabú».

El menú que dicta a su secretaria no tiene desperdicio: «Entrante, espina de marabú. Guarnición, el gajo de marabú completo. De plato fuerte, el tallo del marabú. Ensalada de la hoja del marabú. Jugo, de la flor de marabú. Y bueno, postre de las raíces del marabú». La conclusión del cuadro es inapelable: «Cuadra, eso es lo que tenemos. No hay más nada».

Pero el sketch tiene una segunda capa igualmente devastadora. Mientras Lindoro diseña ese festín de arbustos espinosos para los obreros, en la misma llamada telefónica queda en evidencia que acaba de sustraer cinco sacos de arroz y tres de frijoles del almacén estatal para llevárselos a sus «aposentos», aunque termina cediéndolos al «compañero Pepín del nivel central» un corrupto de más poder en la escala de mando.

La escena no es tan distinta de la realidad: en la primera mitad de 2025 se registraron más de 163 robos en bodegas estatales cubanas, y la propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, admitió que «el robo en bodegas es uno de los problemas que no se logra detener». En junio de 2025, robaron 197 sacos de leche en polvo destinada a bebés en La Habana del Este. Eso, sin contar los robos de alto nivel, de «cuello blanco», que pocas veces logran detectarse y denunciarse, en el hermético sistema totalitario cubano.

El remate final del sketch es la cereza sobre el pastel: cuando Lindoro pide a su secretaria un juguito de mandarina de pronto lo asalta una duda. «Mandarina... Tengo que revisar, compañera, porque para mí que eso no es un producto nacional. ¿Desde cuándo yo no veo una mandarina? Se verán errores, compañero». El contraste entre el menú de marabú para los trabajadores y el jugo de fruta para el cuadro lo dice todo.

La ironía conecta directamente con las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien en marzo de 2025 reconoció la grave escasez de proteínas animales en la dieta cubana con la frase «necesitamos alimentos y, sobre todo, proteínas», y añadió que «la comida más segura emerge de la producción nacional».

Lindoro lleva esa consigna a su conclusión lógica: si lo único que se produce es marabú, de marabú comerán los trabajadores de la empresa. El marabú ocupa aproximadamente cientos de miles de hectáreas del territorio cubano y ha invadido un gran por ciento de las tierras arables y las áreas ganaderas.

No es el primer sketch en que Lindoro Incapaz pone el dedo en la llaga. Este mismo mes publicó otro video sobre la única dieta que funciona para los dirigentes cubanos, y en marzo de 2025 abordó también la crisis de gasolina en La Habana. Otros humoristas igualmente han retratado el menú de la comida típica cubana de hoy con la misma mezcla de risa y amargura.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que el régimen guarda miles de millones en cuentas secretas al tiempo que la población carece de alimentos básicos. El personaje de Lindoro no necesita exagerar demasiado para hacer reír: la realidad ya hizo la mayor parte del trabajo.